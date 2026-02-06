¿Por qué los fans de Pokémon celebran el 6 de febrero? El origen de la fecha que se volvió tradición

Pokémon tiene una de las bases de fans más grandes en todo el mundo y cada 27 de febrero, chicos y grandes celebran el Pokémon Day, una de las celebraciones más importantes, pero ¿qué pasa con el 6 de febrero? En los últimos años, esta fecha se ha convertido en todo un evento para los fans del mundo pokémon para poder homenajear a uno de sus pokémon más emblemáticos: Mewtwo.

¿De dónde sale la celebración del 6 de febrero?

Todo esto tiene una explicación oficial, pues mientras el Día Oficial de Pokémon es el 27 de febrero debido a que en esta fecha se lanzaron los juegos originales Pokémon Red & Green en Japón en 1996, el 6 de febrero es el día de nacimiento de Mewtwo. Así es, como lo lees, resulta que gracias a las redes sociales, varios jugadores y fanáticos han decidido conmemorar este día. Sin embargo, en años recientes, el 6 de febrero comenzó a aparecer en redes y foros, pues en Pokémon Red y Blue se revela que este día Mew dio a luz.

¿Por qué se celebra el cumpleaños de Mewtwo el 6 de febrero?

Dentro de un laboratorio encontrarás un diario, el cual tiene una nota de que Mew dio a luz el 6 de febrero. Desde entonces, Mewtwo se convirtió en un símbolo de poder, conflicto e identidad. A pesar de ser un Pokémon de las primeras entregas, se convirtió en toda una leyenda, la cual ha trascendido durante varios años como uno de los representantes más importantes para la franquicia.

¿Por qué Mewtwo es tan relevante?

Mewtwo es uno de los personajes que aparece constantemente en múltiples ocasiones. Para los niños del 2000 que hicieron crecer la franquicia, este pokémon logró marcar a toda una generación con la película de Pokémon. Y es que este pokémon salido de un laboratorio, junto a Ash y Pikachu, nos enseñaron lo importante de las relaciones y el estado natural de las cosas.

¿Cómo crearon a Mewtwo?

Desde el juego original, dejaron en claro que Mewtwo se creó de manera artificial para ser una copia mucho más poderosa que Mew. Esta parte de la historia demostraba la ambición del hombre por jugar a ser Dios y ser mucho más poderoso. Fue por eso que causó gran impacto en los niños y su historia trascendió con los años, convirtiéndolo en toda una leyenda para varias generaciones.