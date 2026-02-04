Pokémon celebrará su 30 aniversario con un anuncio en el Super Bowl: esto es lo que ya se sabe

¡Hay buenas noticias para todos los fans! Pokémon sí tendrá un anuncio especial durante el Super Bowl 2026 y será el punto de partida para llevar a cabo las celebraciones oficiales por los 30 años de la franquicia. El comercial se transmitirá el 8 de febrero durante el Super Bowl LX y marcará el inicio de una campaña mundial que se extenderá durante todo el año con nuevos productos, experiencias y posibles anuncios sorpresa para los fans.

Pokémon inicia su año aniversario en el evento más visto del mundo

Obviamente, la estrategia de la franquicia no es casualidad. El Super Bowl es uno de los espacios publicitarios más caros y vistos del planeta, con audiencias que superan los cien millones de espectadores. Elegir este escenario demuestra que Pokémon busca que su aniversario tenga un impacto global muy alto y busca que el mundo entero tenga puestos sus ojos en lo que viene.

¿Qué mostrará el anuncio del Super Bowl?

Por el momento no se han revelado detalles de la campaña, pero se espera que este anuncio busque celebrar las varias y diferentes generaciones de fans que crecieron con videojuegos, cartas, series y películas de Pokémon, reforzando el mensaje de que la franquicia conecta a personas de todas las edades y países. Mientras estamos a la espera de conocer el contenido del video, ya circula un teaser donde aparece Jigglypuff en un estudio musical, lo que sugiere un tono nostálgico y emotivo.

Si no lo has visto, te lo dejamos a continuación:

¿Qué se espera que se anuncie en este comercial?

Las teorías más fuertes apuntan a que podrían anunciar nuevos proyectos para 2026 dentro de un comercial a manera de Easter eggs bastante nostálgico. Algunos fans incluso especulan con el primer vistazo a la décima generación de Pokémon, pero hay que tomar en cuenta que nada de esto aún no está confirmado.

Productos y sorpresas para fans durante 2026

Lo que sí se ha ido revelando es que la celebración incluirá lanzamientos especiales durante todo el año. Entre ellos destacan nuevas colecciones del Juego de Cartas Coleccionables (TCG), productos conmemorativos e incluso sets de construcción inspirados en Pokémon, los cuales llegarán durante el Día de Pokémon, el 27 de febrero.