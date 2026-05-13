¿Por qué Studio Ghibli hizo historia? Estas 5 películas tienen la respuesta tras recibir el premio Príncipe de Asturias

Recientemente, Studio Ghibli ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Reconocimiento que lo ha consolidado como uno de los estudios de entretenimiento de animación japonesa más importantes de todos los tiempos. Por ello ahora te contamos sobre 5 de sus obras que lo han llevado a ser pilar de la industria de entretenimiento y animación.

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¿Studio Ghibli recibe el Premio Principe de Asturias?

Recientemente se dio a conocer que el prestigioso jurado reconoció al estudio japonés por su impacto global, otorgándole el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. Gracias a su “proceso artesanal de gran imaginación” y por transmitir valores universales como la empatía, la naturaleza y la amistad en sus obras”.

Es importante señalar que, para Studio Ghibli, el ganar el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026 significa obtener reconocimiento y consolidar su arte como un lenguaje universal que transmite valores humanistas, ecologismo y sensibilidad. Este premio no solo consagra al estudio de animación japonés como animadores, sino también como creadores de alta cultura.

5 películas por las que Studio Ghibli se ha consolidado como creadores de cultura de alta calidad

El viaje de Chihiro - (2001)

La obra “El viaje de Chihiro” es considerada como la obra maestra del estudio, ganando un premio Óscar. La historia sigue las aventuras de una niña dentro de un mundo de espíritus, enfrentando la madurez, la amistad, el amor y la vida misma.

La princesa Mononoke - (1997)

Considerada como un filme revolucionario y contestatario, la historia sigue la lucha constante entre la civilización y la naturaleza, la cual deja un mensaje importante sobre el daño que provoca la humildad y la necesidad de respetar lo importante.

La tumba de las luciérnagas - (1988)

Sin duda, esta es una de las películas más emotivas y tristes de todos los tiempos, la cual retrata, la cruel realidad que se enfrenta durante la guerra en la que nunca hay ganadores.

El cuento de la princesa Kaguya - (2013)

Otro filme nominado a los Premios Óscar impacta no solo por su estilo artístico de acuarela, sino por la manera profunda de retratar la vida, la naturaleza humana, la conexión con la naturaleza y las emociones desbordantes y viscerales.

Porco Rosso - (1992)

Una de las joyas ocultas del estudio, la cual narra las aventuras de un piloto italiano convertido en cerdo. El filme es considerado como uno de los más políticos abiertamente y pilar de la lucha contra el fascismo gracias a la icónica frase “Prefiero ser un cerdo que ser un fascista”.

Sin duda, Studio Ghibli volvió a hacer historia tras recibir uno de los premios culturales más importantes del mundo y estos 5 filmes dejan en claro por qué ha sido considerado como un espacio creador de cultura de alta calidad.