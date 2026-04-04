El anime más extraño del año: un gallo que pelea contra demonios arrasa en Latinoamérica
Puede que suene muy absurdo, pero este anime, cuyo protagonista es un gallo que pelea contra demonios, está conquistando al mundo y es todo un fenómeno.
Aunque no lo creas, Rooster Fighter es el anime de acción y comedia sobre un gallo que lucha contra demonios gigantes que está conquistando a Latinoamérica. Así como lo oyes, este título ya es uno de los más vistos desde su estreno el 14 de marzo de 2026 en Disney+. La serie animada está basada en el manga de Shū Sakuratani, cuya historia combina a la perfección el humor absurdo con batallas épicas, logrando captar la atención de fans del anime.
¿De qué trata Rooster Fighter?
Esta historia sigue a Keiji, un gallo que recorre Japón enfrentando demonios mutantes que surgen del sufrimiento humano. Además de su peligrosa misión, este gallo también tiene problemas personales que resolver. Uno de estos monstruos devoró a su hermana. El trauma lo llevó a despertar un poder especial llamado “Resonancia” que lo vuelve capaz de destruir enemigos con su canto.
Una locura que funciona mejor de lo que crees
Aunque suene bastante interesante la premisa, puede que estés pensando que esta sea solo una parodia, pero en realidad la misma serie se toma con más seriedad de la que crees. En su trama encontrarás elementos clásicos del shōnen, como en series como Jujutsu Kaisen, pero también toques de humor absurdo muy al estilo del popular anime de One Punch Man. El resultado: una serie de la que no te arrepentirás de haber comenzado.
Una serie, que, aunque no lo parezca, está enfocada a un público adulto
No te confundas, aunque la serie tiene como protagonistas a una serie de simpáticos animales, Rooster Fighter no es infantil. Este anime incluye violencia, humor adulto y momentos intensos que lo colocan más cerca de un público joven-adulto. Así que si hay niños en casa, te recomendamos verla cuando ellos no se encuentren a tu lado.
¿Cuántos episodios tiene y cuándo salen?
Como ya mencionamos, este anime se estrenó el 14 de marzo y estrena nuevos capítulos cada sábado hasta el 30 de mayo de 2026. En total, la primera temporada contará con 12 episodios.