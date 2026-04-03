Padres protestan y buscan cancelar el concierto de BABYMETAL en CDMX

A pesar de que a muchos les emociona el concierto de BABYMETAL en la Ciudad de México, programado para el 12 de diciembre de 2026, hay un pequeño grupo de padres de familia que ha decidido manifestar su inconformidad. Ellos señalan que la propuesta visual y musical de la banda podría no ser adecuada para jóvenes, lo que ha desatado un intenso debate en redes sociales.

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¿Por qué surgió la polémica?

No es nuevo que padres de familia bastante conservadores perciban que el mundo del entretenimiento asiático es inapropiado y las chicas kawaii de BABYMETAL no son la excepción. Ellos piensan que la mezcla de metal con elementos visuales japoneses podría resultar confusa o inapropiada para audiencias jóvenes. Es por eso que ellos buscan que se cancele un evento como este.

Fans responden: “es solo música y cultura”

Los fans que se cruzaron con la noticia defendieron a BABYMETAL a capa y espada, reconociendo a la agrupación como un proyecto artístico reconocido a nivel mundial que fusiona metal con cultura pop japonesa, sin promover mensajes negativos. Muchos afirmaron que este tipo de quejas surgen por completo del desconocimiento.

BABYMETAL: un fenómeno global

La banda ha logrado poco a poco posicionarse como uno de los actos más originales de la escena internacional. Esto se debe a que su propuesta visual combina coreografías, estética kawaii y música pesada, creando una experiencia única. La emoción de los fans mexicanos refleja y explica el enorme interés que ellas generan.

¿Afectará esto al concierto?

Es muy poco probable; las chicas de BABYMETAL no son las primeras en ser víctimas de padres de familia molestos. Varios artistas de talla internacional han sufrido todo tipo de protestas y boicots y aun así llevan a cabo sus conciertos. Entre libertad artística, percepción y nuevas generaciones, el caso de BABYMETAL en CDMX es un claro ejemplo de cómo el entretenimiento también puede generar discusión.