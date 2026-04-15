¿30 animes al año? La ambiciosa apuesta de Toho que podría cambiar la industria
No es una exageración, es el plan real de Toho Animation. El estudio quiere producir 30 animes al año; esto como parte de su estrategia, que durará hasta 2032.
Nadie lo puede creer, pero es verdad. Toho anunció una estrategia que podría transformar la industria del anime: producir hasta 30 temporadas de anime por año para 2032. El plan lo revelaron este mes de abril de 2026, durante uno de sus reportes financieros, y confesaron que su objetivo es acelerar la producción, fortalecer su marca TOHO Animation y convertir el anime en su principal fuente de ingresos a nivel global.
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¿Qué significa para Toho producir 30 animes al año?
Cabe aclarar que no harán 30 series completas y largas; más bien se refiere a sacar temporadas de 30 animes diferentes con 12 episodios cada una aproximadamente, las cuales eran emitidas durante 3 meses. Su meta es clara; ellos quieren lograr sacar 20 temporadas al año para 2029 y 30 temporadas al año para 2032.
¿Por qué Toho quiere producir tanto?
La respuesta realmente resulta muy simple: negocios. Ellos están decididos a enfocarse completamente en hacer del anime su negocio, el nuevo pilar económico de la empresa. El plan no solo busca producir más contenido, apunta a expandirse internacionalmente generando dinero sobre todo en plataformas de streaming, venta de mercancía y creando nuevas y grandes franquicias.
¿Cómo Toho Animation logrará cumplir con su objetivo?
No es una decisión que toman de la nada. Toho ha estado invirtiendo en su propio estudio: TOHO Animation STUDIO y se ha enfocado en conseguir colaboraciones externas como la que logró con Studio Orange.
¿Esto es bueno o malo para el anime?
Esta decisión, fuera de generar alegría entre los fans, está abriendo el debate. Pues a más historias, más oportunidades y contenidos, pero también puede ser sinónimo de más riesgo de saturación y bajos estándares de calidad. Pero su objetivo es claro, quiere dejar de depender de éxitos existentes y empezar a crear nuevos fenómenos constantemente.
¿Crees que la empresa se está arriesgando demasiado?