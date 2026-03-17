Top 5 animes que recomienda el ganador a Mejor Actor en los Oscar 2026, Michael B. Jordan

Michael B. Jordan se coronó el pasado domingo 15 de marzo como el ganador en la categoría de Mejor Actor en los Premios Oscar 2026, algo que emocionó a muchos después de su actuación en la aclamada película de Ryan Coogler: Sinners. Sin embargo el también actor de Black Panther se ha ganado el cariño de los fanáticos del anime, pues nunca ha ocultado su amor y pasión por este género de animación tan famoso en los últimos años.

Fue en el 2023 que el actor se encontraba promocionando su película Creed III que en una entrevista para la BBC Radio explicó que el anime era una de sus inspiraciones más fuertes, hablando específicamente cómo muchas veces es retratado la enemistad entre un protagonista y su antagonista. Ahí fue cuando el entrevistador le preguntó cuáles animes recomendaba para las personas que nunca han visto ningún título de este género:



One Piece Dragon Ball Naruto Bleach Hunter x Hunter

"Son cinco buenos títulos para iniciar" concluyó Jordan.

¿Dónde se puede ver One Piece?

El anime de One Piece está disponible en Crunchyroll y HBO Max. También puedes verlo totalmente gratis los viernes a través de la programación de Azteca 7.

¿Dónde se puede ver Dragon Ball?

Dragon Ball está disponible en Crunchyroll. Mientras que Dragon Ball Z está disponible totalmente gratis de lunes a jueves en la programación de Azteca 7.

Dragon Ball regresa a las pantallas de Azteca 7|Crédito: Toei Animation

¿Dónde se puede ver Naruto?

Naruto también está disponible en la plataforma de anime por excelencia: Crunchyroll.

¿Dónde se puede ver Bleach?

El anime Bleach está disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ y Crunchyroll.

|Crédito: Studio Pierrot

¿Dónde se puede ver Hunter x Hunter?

Hunter x hunter está disponible a través de Crunchyroll.