VIRAL: Diseñan tumba en forma de cartas de Yu-Gi-Oh!, esta es la emotiva historia

Este tipo de notas son las que pueden hacer llorar hasta al más fuerte y es que lo tiene todo, amor, nostalgia y cultura pop. En Cardiff, capital de Gales, una amorosa madre decidió diseñar la tumba de su querido hijo con la forma de una carta de Yu-Gi-Oh!, cumpliendo así un homenaje muy especial tras su fallecimiento en 2021. El joven fan se llamaba Simon George Konrad Hill-Williams y murió a los 22 años tras enfermar de un raro tipo de cáncer, y su familia quiso que su pasión por el juego de cartas quedara inmortalizada para siempre.

La tumba con diseño de carta de Yu-Gi-Oh! que se volvió viral

Simon siempre se sintió orgulloso de su amor por Yu-Gi-Oh! y fiel a eso, su madre decidió compartir en un grupo de Facebook enfocado en la franquicia las fotografías de la lápida que hicieron para él. En las imágenes se aprecia claramente que la tumba está perfectamente diseñada, como si fuera una carta del juego: incluye el marco, los detalles visuales e incluso estadísticas similares a las que aparecen en las cartas originales. Su madre y familia aseguran que desde niño coleccionaba las cartas y sintieron que esta era la mejor forma de recordarlo para siempre.

“Mi hijo era un gran coleccionista de Yu-Gi-Oh!, así que cuando falleció sentimos que su lápida debía reflejarlo”, explicó Virginia en su publicación.

El significado detrás de las estadísticas de la carta

Uno de los detalles que más llama la atención de la lápida es que incluye estadísticas como las que tienen las criaturas en el juego. Estas cifras no son casualidad, fueron pensadas por sus amigos para representar su historia. Si miras con atención, descubrirás que marca 0 puntos de defensa, como referencia al raro cáncer que finalmente terminó con su vida. Sin embargo, si miras sus puntos de ataque, descubrirás que tiene 5000, un número simbólico para reflejar la fuerza con la que luchó contra la enfermedad hasta el final.

