¡ÚLTIMA HORA! El opening 2 de My Hero Academia hace historia y obtiene Disco de Oro en Estados Unidos

Recientemente, la industria del anime volvió a ser tendencia tras darse a conocer que la canción “Peace Sign”, interpretada por Kenshi Yonezu y pieza clave del segundo opening de My Hero Academia, obtuviera la certificación Disco de Oro en Estados Unidos. Este reconocimiento entregado por la Recording Industry Association of America confirma el enorme alcance que la música de anime ha logrado en todo el mundo.

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“Peace Sign” El opening 2 de My Hero Academia

Recientemente, la Recording Industry Association of America ha certificado a "Peace Sign" de Kenshi Yonezu como Disco de Oro gracias a sus ventas en Estados Unidos. La canción ha ganado gran popularidad gracias a que forma parte del segundo opening de My Hero Academia.

De acuerdo con lo que se ha revelado, la canción superó las 500,000 unidades vendidas/reproducidas en EE. UU, cifra con la que logra un impacto comercial sin precedentes para un opening de anime.

Kenshi Yonezu y el récord que lo llevó a ganar Disco de Oro en EE. UU.

Fue el pasado 12 de mayo que se reveló el récord ganado por Kenshi Yonezu, convirtiéndose en el único artista en tener tres certificaciones de la RIAA por canciones con letras en japonés, además de contar con logros como ganar Disco de Oro en 2023 por "KICK BACK" (Chainsaw Man).

¿Qué significa que un opening gane un Disco de Oro?

Actualmente, la industria de la animación japonesa se ha consolidado como una de las principales industrias de entretenimiento, y el que “Peace Sign” logre ganar un Disco de Oro en EE. UU. no solo representa el éxito en el gusto de los consumidores, sino la muestra de que el anime ha comenzado a impactar de manera importante dentro de otras industrias como la música.