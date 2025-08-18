My Hero Academia: La temporada final tiene nuevo tráiler y fecha de estreno

Parece que fue ayer cuando My Hero Academia (Boku no Hero) llegó a plataformas de streaming con una animación impresionante, personajes entrañables y mucha acción que solo héroes y villanos con poderes asombrosos pueden ofrecer. Desafortunadamente, todo tiene un final y eso significa que está por llegar la última temporada de la aventura de Izuku Midoriya.

My Hero Academia confirma su temporada final

Así es, el final de My Hero Academia ya tiene fecha. Luego de una filtración, se reveló antes de tiempo el tráiler de la octava y última temporada del anime, confirmando que se estrenará el próximo 4 de octubre de 2025. Aunque el video fue eliminado rápidamente de la cuenta oficial de la plataforma en YouTube, los fans lograron guardarlo y ahora circula en redes sociales.

Un adelanto lleno de acción

El tráiler muestra un vistazo a la esperada batalla entre Izuku “Deku” Midoriya y Tomura Shigaraki, el enfrentamiento definitivo que marcará el cierre de la saga. A pesar de los crímenes que ha cometido Shigaraki, Deku insiste en que aún puede salvarlo, lo que añade un fuerte peso emocional al épico combate.

Además, el avance confirma el regreso del poderoso All Might, quien utiliza una poderosa armadura la cual usará para enfrentarse cara a cara con All For One en una pelea que promete ser uno de los momentos más intensos del anime.

Opening de “Boku no Hero” está a cargo de Porno Graffitti

Otro detalle que emocionó a los fans de la serie es el opening oficial de esta temporada, titulado “The Revo”, interpretado por la reconocida banda japonesa Porno Graffitti. El tema fue presentado como parte de las novedades del Hero x Villain Fest, celebrado el pasado 17 de agosto en Japón.

¿Cuántos episodios tiene My Hero Academia hasta ahora?

Si aún no te animas a ver la serie y te preguntas cuántos capítulos tienen, te contamos que actualmente, el anime cuenta con 7 temporadas y 159 episodios, además de 10 OVAs que expanden el universo de los héroes.

Lo que viene para los fans

Puede que la mala noticia sea que esta historia llega a su final, sin embargo, de acuerdo con el creador Kohei Horikoshi, el desenlace será “el más grande y emotivo hasta ahora”. Además, adelantó que trabaja en un nuevo videojuego inspirado en la franquicia, lo que confirma que el legado de My Hero Academia continuará más allá del anime por un tiempo más.

¿Estás listo para ver el final?

También te puede interesar: Muere Terence Stamp, actor en Superman de Christopher Reeve, a los 87 años