¡¿Encuentran el One Piece real?! Un usuario invita a fans a emprender una embarcación REAL para ir por el final de la obra de Eiichiro Oda

El día de ayer el equipo de One Piece compartió un video donde se mostró a Eiichiro Oda escribiendo lo que es “el One Piece” en una hoja de papel para después llevarlo al fondo del mar junto a un equipo de profesionales, conectando su obra con nuestro mundo real en un gran guiño a los fanáticos.

Este corto llegó con motivo de la celebración de 600 millones de copias vendidas, el cuál hizo especular a miles de fanáticos que el final de este historia podría estar cerca, e incluso hay quienes se lo tomaron personal y han decidido ir por el propio final en persona, pues hay quienes aseguran que ya han identificado las coordenadas.

¿Qué se sabe sobre el final de One Piece?

Aunque en el mismo Eiichiro Oda confirmó que no sacará el tesoro del fondo del mar hasta que el arco narrativo de todo One Piece esté terminado, ya hay quienes se andan alistando para ir por este, pues aseguran que ya han dado con la posible locación, así lo han compartido en redes.

La cuenta de X @XilLive, ha revelado la ubicación donde se encuentra “el One Piece” real invitando a fanáticos a emprender una embarcación real, sorprendiendo a todo mundo por la manera en que llegó a tales conjeturas, donde enseguida cientos de cuentas le han dado la razón.

¿Dónde está el One Piece?

De acuerdo con el usuario, el tesoro se encontraría en la Bahía de Suruga, Shizuoka. Cerca de Tokio, en donde vive Eiichiro Oda, así lo explica de acuerdo con varias pistas que ha logrado reunir con el video compartido.

