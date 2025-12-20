¿Sin plan para Navidad? Así podrás ver GRATIS Super Mario Bros. La Película

¿Aún no tienes plan para Navidad? Prepárate para vivir un día lleno de diversión con las aventuras de Mario y Luigi, quienes se apoderarán de la televisión abierta con el estreno de Super Mario Bros. La Película. La emblemática adaptación animada del clásico videojuego llegará a la pantalla chica este jueves 25 de diciembre, en punto de las 7:15 p.m., gracias a la señal de Azteca 7 Platinum.

Si no cuentas con un televisor cercano, ¡no te preocupes! En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que tenemos algunas alternativas para que no te pierdas ni un solo instante de la aventura y disfrutes en familia, al ritmo de “Peaches”. La película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, podrá seguirse en el mismo horario a través del sitio web oficial de Azteca 7 o, si lo prefieres, desde la app móvil de TV Azteca en Vivo.

De tal modo, puedes disfrutar de la cinta desde tu smartphone, laptop o tableta. Recuerda, ambas opciones son completamente GRATIS, para que nadie se quede fuera de la diversión. Así que ya sabes, marca la fecha y hora en tu agenda, porque la noche del jueves 25 de diciembre le pertenece a Azteca 7 Platinum y el Reino Champiñón.

¿De qué trata Super Mario Bros. La Película?

Super Mario Bros. La Película está inspirada en el clásico videojuego que ha marcado a generación tras generación. La historia sigue a dos hermanos, Mario y Luigi, que se ven envueltos en una inesperada aventura tras caer en una alcantarilla que los transporta a un mundo mágico. A lo largo de la trama, se separarán y harán diversas alianzas con personajes como Toad y la Princesa Peach; a medida que buscan enfrentarse al malvado Bowser, el rey de las tortugas Koopas, quien desea conquistar todo el Reino Champiñón.

¿Quiénes son las voces en Super Mario Bros. La Película? Conoce al reparto

Las voces de Super Mario Bros. La Película están conformadas por un reparto de primer nivel. Chris Pratt le da voz al emblemático Mario, mientras que Jack Black es el temido Bowser. Otros actores que prestaron sus voces para el largometraje en inglés incluyen a Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Seth Rogen, por mencionar algunos.

En cuanto a las voces mexicanas, el doblaje de la cinta estuvo al mando del equipo de Luis Leonardo Suárez, quien eligió a un elenco 100% profesional. El reparto principal está conformado por Raúl Anaya (Mario), Roberto Salguero (Luigi), Ale Pilar (Peach) y Héctor Estrada (Bowser).

