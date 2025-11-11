Super Mario Galaxy: todo lo que debes saber antes del Nintendo Direct y el estreno de su esperada secuela

No hay duda, luego del éxito de la primera entrega, esta película ya se convirtió en la secuela más esperada de 2026. Super Mario Galaxy La Película se perfila como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. El primer filme rompió récords de taquilla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Ahora, Nintendo e Illumination preparan su regreso al universo del Reino Champiñón con una secuela cargada de nostalgia, humor y aventuras cósmicas.

Nintendo Direct: fecha y hora confirmadas

La compañía japonesa ha anunciado que el Nintendo Direct dedicado a Super Mario Galaxy La Película se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2025. El evento comenzará a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México) y se transmitirá a través de los canales oficiales de YouTube de Nintendo para todo el mundo.

La verdad es que el anuncio resulta bastante emocionante, pues durante esta presentación especial se revelará el primer tráiler oficial y se compartirán nuevos detalles sobre la producción, el elenco de voces y posiblemente ofrezcan una mirada exclusiva al detrás de cámaras.

El entusiasmo entre los fans ya se hace sentir en redes sociales, donde las comunidades de Nintendo han llenado los comentarios con teorías, predicciones y homenajes a los personajes clásicos del universo Mario.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy La Película?

El estreno global de la película está programado para el 3 de abril de 2026, fecha en la que llegará simultáneamente a México, Latinoamérica y el resto del mundo.

La película promete expandir el universo presentado en la primera entrega, explorando nuevos mundos inspirados en la saga Super Mario Galaxy, una de las más queridas por los fans de Nintendo.

Una secuela con grandes expectativas

Obviamente, a estas alturas los detalles oficiales son escasos, pero todo apunta a que la nueva cinta mantendrá el estilo visual de Illumination Studios que ya conocimos, pero con una narrativa más ambiciosa y escenarios intergalácticos.

Los rumores y supuestas filtraciones sugieren que Rosalina, Luma y otros personajes del universo cósmico de Mario podrían tener un papel importante dentro del programa.

Un Direct que marcará el camino del Reino Champiñón

El Nintendo Direct del 12 de noviembre será clave para descubrir el rumbo que tomará la historia y confirmar si la dupla Nintendo–Illumination logra superar el éxito de la primera película.

