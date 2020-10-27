¡Pintémonos de Tradición! Coco es el estreno Platinum del 1º de noviembre.

1. Sé fiel a tu estilo y utiliza la técnica que más te guste (maquillaje, papel, máscaras), y caracterízate de un personaje de la tierra de los muertos.

2. Ya caracterizado, envíanos una foto viendo nuestro estreno Platinum Coco por Azteca 7 al WhatsApp 55 6801 1178 utilizando los Hashtags #Coco #PorAztecaSiete, y es todo, ¡ya estás listo para cruzar el puente!

Disfruta la compañía y festejemos juntos viendo Coco.

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la Ciudad de México y Zona Metropolitana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años).

1. MÉCANICA

a) Del 28 de octubre al 01 de noviembre del 2020, los interesados deberán enviar una fotografía caracterizado como un personaje de la tierra de los muertos a nuestro WhatsApp 5568011178.

b) Es importante utilizar los hashtags #Coco y #PorAztecaSiete.

2. INCENTIVO

a) Los mejores disfraces tendrán la oportunidad de aparecer en televisión durante la transmisión de nuestro estreno Platinum, Coco este domingo 1 de noviembre a las 9:45 p.m. por Azteca 7.

3. OTRAS CONDICIONES

I. Los participantes deberán seguir las cuentas de Redes Sociales de Azteca 7.

II. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

III. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etcétera.

IV. Azteca 7 se reserva el derecho a modificar las bases sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

V. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

VI. Al mandar la fotografía, el interesado acepta y reconoce que la imagen enviada podrá ser utilizada por TV AZTECA y/o cualquier tercero que ésta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable de todos los derechos que la misma genere.

VII. Puedes consultar nuestro aviso de privacidad aquí: www.tvazteca.com/politicas.html

¿Cómo se inspiraron en la cultura mexicana para realizar Coco? Descubre algunos datos curiosos.