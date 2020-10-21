FOTOS | ¿Cómo se inspiraron en la cultura mexicana para realizar Coco? Descubre algunos datos curiosos.

Coco fue un éxito mundial que obtuvo el récord como la película animada más taquillera, un logro muy merecido ya que su producción fue desde 2011 hasta su fecha de estreno en 2017. Para ese transcurso los directores Lee Unkrich y Adrián Molina establecieron una ardua investigación alrededor de México. La expedición por el país constó de cinco viajes para observar la cultura, la gente, la comida y las tradiciones, esto ayudó a definir la historia que querían contar.

Al ser una producción que duró varios años, el joven actor que hizo la voz de Miguel –originalmente conocido como Marco– tuvo que ser remplazado porque llegó a la pubertad y fue ahí cuando llamaron a Anthony González. Gracias a su talento vocal, los directores decidieron que el personaje no sólo tocaría la guitarra, también cantaría.

El pueblo ficticio que se creó lleva por nombre Santa Cecilia, en referencia a la santa patrona de los músicos. En lo que respecta a la Tierra de los Muertos, se puede observar que la tecnología que usan es anticuada, en cierto sentido metafórico obsoleta y muerta, pero muy útil para esa dimensión.

El trabajo de animación es uno de los más exactos, tanto que cada que algún personaje tocaba la guitarra, sus dedos pisaban los acordes reales. La escena donde el director de orquesta dirige “Sunrise Spectacular” en el musical de Ernesto de la Cruz es una caricatura de Michael Giacchino, compositor de la banda sonora de Coco.

La película presenta una amplia variedad de cameos de celebridades mexicanas para rendirles homenaje. Entre las que se encuentran: El Santo, Cantinflas, Pedro Infante y Jorge Negrete –Sí, Ernesto de la Cruz no es Pedro–, Frida Kahlo, Emiliano Zapata y María Félix. Incluso Unkrich señaló que hay más famosos ocultos en la película ¿Has visto alguna no se hay mencionado?

Entre el elenco principal, Gael García Bernal es el único actor que le da voz a su personaje en las versiones inglés y español. Cabe resaltar que la mayoría de los actores son latinos.