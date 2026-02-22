Premios BAFTA 2026: Cuántos premios de la Academia Británica se llevó Guillermo del Toro con Frankenstein, HOY 22 de febrero. Resumen y mejores momentos

Películas como "Sinners", "Hamnet" y "Una batalla tras otra" avanzan con paso firme en la temporada de premios hacia los Oscar, y este 22 de febrero llega otro de sus momentos más importantes. Se realizan los Premios BAFTA 2026, que entrega la Academia Británica. Sigue aquí el minuto a minuto de esta glamorosa ceremonia y descubre cuántos premios se lleva Guillermo del Toro con "Frankenstein".

Entre las sorpresas de estos premios, encontramos a Sentimental Value como la ganadora de la categoría "Mejor película de habla no inglesa", lo que impulsa su carrera a llevare el premio también en los Óscar.