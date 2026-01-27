Los BAFTA 2026 IGNORAN a Guillermo del Toro y no consigue nominaciones fuertes para “Frankenstein”

Esta no ha sido la temporada de premios cinematográficos que muchos mexicanos esperaban, pues Guillermo del Toro no ha cosechado premios principales con su más reciente película, "Frankenstein". Este 27 de enero se anunció la lista completa de nominados para los BAFTA 2026 y quedó en evidencia que el tapatío no tiene mención en categorías principales como Mejor Película o Mejor Director.

La adaptación de Guillermo del Toro de la novela de Mary Shelley ha estado en algunas o casi todas las categorías principales dentro de premiaciones como los Critics' Choice, los Golden Globes y los Oscars. Sin embargo, la Academia Británica no la incluyó en sus ternas más destacadas.

Además de Mejor Película, Guillermo del Toro fue ignorado en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Sin embargo, "Frankenstein" sí consiguió nominaciones en 8 categorías que a continuación enlistamos.

