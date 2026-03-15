La temporada de premios continúa. El 15 de marzo, California se vestirá de gala para albergar la 98a edición de los Premios Oscar. A medida que la ceremonia se acerca, el panorama sobre quién podría llevarse alguna estatuilla dorada se esclarece. No obstante, existe una categoría en específico en la que los miembros de la Academia no logran ponerse de acuerdo. Si la situación sigue así, este premio podría ser la MAYOR sorpresa de la noche; pero ¿de cuál se trata? Te contamos…

¡No se deciden! Esta es la categoría que podría dar la MAYOR sorpresa en los Premios Oscar 2026

Según reveló un miembro de la Academia para Variety, los votantes están teniendo problemas para ponerse de acuerdo con el ganador en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Al momento, no hay un candidato favorito como en otras ternas, por ejemplo, la de Mejor Actriz o Mejor Actor, en donde compiten:



Benicio del Toro por One Battle After Another

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo por Sinners

Sean Penn por One Battle After Another

Stellan Skarsgard por Sentimental Value

Gran parte de esta indecisión se debe a que no hay una tendencia precursora unificada. Por ejemplo, Stellan Skarsgård resultó vencedor en esta categoría en los Globos de Oro. Sin embargo, no fue nominado a los Actor Awards (SAG), que se llevarán a cabo el 1 de marzo. Por su lado, Jacob Elordi resultó vencedor en los Critics Choice Awards, pero Benicio del Toro ganó en los New York Film Critics Circle, los NBR (National Board of Review) y los Chicago Film Critics Awards, lo que ha dejado a la Academia en una gran confusión.

“En cuanto a actor de reparto, para ser sincero, aún no me he decidido”, declara un miembro de la Academia para Variety. “Me encantan casi todos; bueno, excepto Sean Penn, pero eso se trata más de quién es él”, añadió. Dicho esto, el ganador en la categoría de Mejor Actor de Reparto podría ser la MAYOR sorpresa de la noche en los Premios Oscar 2026.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Así los puedes ver GRATIS y EN VIVO

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el próximo 15 de marzo. La gala de premiación inicia a las 5:00 p.m. (hora de México), mientras que la alfombra roja tendrá lugar un par de horas antes. Tanto la red carpet como la entrega de premios podrán seguirse GRATIS y EN VIVO por el canal de Azteca 7. También contaremos con una transmisión en directo en la app móvil de TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web oficial, donde igual habrá un LiveBlog con actualizaciones en tiempo real.