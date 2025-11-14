Corona Capital: Estas son las bandas no headliners que debes ver SÍ o SÍ

Este viernes 14 de noviembre iniciará una nueva edición del Corona Capital 2025, uno de los festivales de música más esperados de todo México e incluso Latinoamérica, el cuál ha despertado gran emoción dentro de los fans de la música alternativa quienes por tres días disfrutarán de grandes bandas en vivo.

Si bien muchos asistentes tienen muchas ganas de ver a los headliners como lo son Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand, Chappell roan, Aurora, Vampire Weekend, Marina, Linkin Park, Deftones, Weezer y James, hay algunas letras más pequeñas que valen mucho la pena ir a ver.

¿Qué bandas ver en el Corona Capital?

Viajar a otro país a presentar tu proyecto no es poca cosa, aunque algunas bandas y artistas sí se podrían considerar como un proyecto emergente, pues en México no han tenido tanto reflector, por lo que recomendamos los siguientes actos en vivo que seguramente te gustarán.

