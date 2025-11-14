Corona Capital: Estas son las bandas no headliners que debes ver SÍ o SÍ
Estas son las letras pequeñas que NO te puedes perder del Corona Capital 2025
Este viernes 14 de noviembre iniciará una nueva edición del Corona Capital 2025, uno de los festivales de música más esperados de todo México e incluso Latinoamérica, el cuál ha despertado gran emoción dentro de los fans de la música alternativa quienes por tres días disfrutarán de grandes bandas en vivo.
Si bien muchos asistentes tienen muchas ganas de ver a los headliners como lo son Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand, Chappell roan, Aurora, Vampire Weekend, Marina, Linkin Park, Deftones, Weezer y James, hay algunas letras más pequeñas que valen mucho la pena ir a ver.
¿Qué bandas ver en el Corona Capital?
Viajar a otro país a presentar tu proyecto no es poca cosa, aunque algunas bandas y artistas sí se podrían considerar como un proyecto emergente, pues en México no han tenido tanto reflector, por lo que recomendamos los siguientes actos en vivo que seguramente te gustarán.
- Debby Friday (viernes): Es una propuesta que mezcla acid house urbano, tecnopunk y poesía post-industrial que va de los suave a lo intenso, quien seguramente te sorprenderá y te hará bailar.
- Hollow Coves (viernes): Este dúo llegará con su propuesta de indie folk moderno, el cuál sí ofrecerá una atmósfera más tranquila y relajada, ideal para pasar un momento tranquilo.
- Hippo Campus (sábado): Su pop mezclado con psicodelia son una combinación que te llevarán a otro mundo, donde sus ritmos también te harán bailar, una gran banda para experimentar la calma y los sonidos.
- Jehnny Beth (sábado): Esta artista ofrece una mezcla de punk con industrial, experimentando con sonidos crudos acercándose al punk desenfrenado que solía hacer con Savages.
- Men I Trust (domingo): Sintetizadores espaciales, guitarras lentas y ritmos suaves, la combinación perfecta para un show de disfrute con tintes de baile, esta banda sí o sí debes de verla en vivo.
- TR/ST (domingo): Sin duda alguna, una de las propuestas más emocionantes y que poco ruido han hecho dentro del cartel del festival, cargados de electrónica y goth, esta banda te hará bailar.