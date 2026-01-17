Este es el posible setlist de Avenged Sevenfold para su concierto en México hoy, 17 de enero

Haaaail to the King! Tras posponer su concierto en Ciudad de México por problemas de salud de Matt Shadows, este 17 de enero finalmente se concreta el regreso de Avenged Sevenfold a tierras aztecas, como parte de su gira “Life is but a dream…”. La cita es este sábado en el Estadio GNP Seguros y aquí te tenemos todos los detalles: posible setlist, bandas teloneras, horarios y cómo llegar.

¿Qué bandas abrirán el concierto de Avenged Sevenfold?

Avenged Sevenfold no viene solo. La agrupación originaria de Huntington Beach, California, llega acompañada de varias bandas del género, entre las que destacan A Day To Remember. Además de la agrupación liderada por Jeremy McKinnon, los teloneros también incluyen a Scars on Broadway, Mr. Bungle y la banda mexicana Electrify Rock Band, que fue seleccionada por los mismísimos Avenged para sumarse al evento de esta noche.

¿A qué hora empieza el concierto de Avenged Sevenfold en México?

Las puertas del Estadio GNP Seguros abrirán en punto de las 4:00 p.m., mientras que la primera banda en tocar será Electrify Rock Band, a las 4:45 p.m., seguida por Mr. Bungle, Scars of Broadway y A Day to Remember. El set de A7X comenzará hasta las 9:00 p.m. Aquí los horarios oficiales:



4:45 p.m. - Electrify Rock Band

5:30 p.m. - Mr. Bungle

6:30 p.m. - Scars of Broadway

7:30 p.m. - A Day to Remember

9:00 p.m. - Avenged Sevenfold

¿Qué canciones tocará Avenged Sevenfold HOY, 17 de enero?

Con base a los shows previos de la gira, se espera que Avenged Sevenfold toque un total de 13 canciones. A continuación, el posible setlist de HOY, 17 de enero, en el Estadio GNP Seguros:



Game Over

Mattel

Afterlife

Hail to the King

Gunslinger

Buried Alive

The Stage

So Far Away

Bat Country

Nobody

Nigthmare

Unholy Confessions

Save Me

Cosmic

A Little Piece of Heaven

¿Cómo llegar al show de Avenged Sevenfold? Mejores rutas para el Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros, donde será el concierto de Avenged Sevenfold, está ubicado en la alcaldía Iztacalco, sobre Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco. La dirección exacta es: Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, C.P. 08400. Debido a su ubicación céntrica, es bastante sencillo llegar en transporte público. Aquí te compartimos las mejores rutas:

