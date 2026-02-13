Este es el posible setlist de El Malilla para su concierto en el Palacio de los Deportes hoy, 13 de febrero

¡El Malilla llega a los escenarios del Palacio de los Deportes! El intérprete de ‘B de Bellako’ se presentará este viernes, 13 de febrero, en el famoso Domo de Cobre como parte de su más reciente gira ‘Tu Maliante Bebé Tour’. A continuación, te compartimos TODOS los detalles de su show: posible setlist, horarios, cómo llegar y más.

¿Quién abrirá el concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes?

El Malilla no viene solo. El oriundo de Valle de Chalco estará acompañado de Jarell, Omarcito Glock y Joss ML, quiénes serán los teloneros de su concierto este viernes. Según información oficial, la apertura de puertas se dará en punto de las 6:00 p.m., mientras que los abridores se presentarán alrededor de las 7:00 p.m.

¿A qué hora empieza el concierto de El Malilla en la Ciudad de México? Horarios del show

De acuerdo con la boletera del evento, El Malilla se apoderará del escenario a las 8:00 p.m., por lo que te recomendamos salir con tiempo, ya que también habrá concierto en el Estadio GNP Seguros. Este recinto albergará el regreso de My Chemical Romance a México. Tanto el show de El Malilla como el de MCR son sold out, por lo que se espera gran afluencia en la zona.

¿Qué canciones tocará El Malilla HOY, 13 de febrero? Posible setlist para el show en el Palacio de los Deportes

El show de El Malilla en el Palacio de los Deportes tendrá una duración aproximada de dos horas. Durante este tiempo, se espera que el artista toque cerca de 20 canciones. A continuación, te compartimos el POSIBLE setlist de Tu Maliante Bebé Tour para este viernes, 13 de febrero.



Rodillas

G Low Kitty

Tiki

Azótame

Mali sácatela

rebote

Gatito

un bezito

B de Bellako

Rebeca

Mami tú

Avión Privado

Pero no

Tímida

Resolvemos

Dime

Coronada

BEIBY - remix

Zoom

Desnúdate

Vaquero

¿Cómo llegar al concierto de El Malilla en CDMX? Ubicación del Palacio de los Deportes

La forma más sencilla de llegar al Palacio de los Deportes es en transporte público, especialmente en Metro. La estación más cercana es Velódromo de la línea 9 (café). También puedes llegar por la estación Ciudad Deportiva, aunque en esta tendrás que caminar un poco más. Si vas en metrobús, que es una de las alternativas más cercanas, deberás bajar en la estación Goma de la línea 2.