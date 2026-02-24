¡Al fin! Tras confirmarse el elenco de la nueva serie de streaming de Orgullo y Prejuicio, finalmente revelan el primer teaser oficial de la producción, con Emma Corrin y Jack Lowden como los protagonistas: Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, respectivamente. Si bien el avance dura escasos 55 segundos, el nombre de Jack Lowden rápidamente se volvió tendencia en redes sociales debido a las expectativas entre los fans de este clásico de la literatura inglesa, pero ¿quién es el actor encargado de darle vida al arrogante y querido Fitzwilliam Darcy? Aquí te contamos.

¿Quién es Jack Lowden? El actor de Mr. Darcy en la nueva serie de Pride and Prejudice 2026

Nacido en Chelmsford, Inglaterra, y criado en el pueblo de Oxton, en las Fronteras Escocesas, Jack Lowden es un reconocido actor y productor escocés. El hombre se graduó de la Real Academia Escocesa de Música y Drama en 2011, pero no fue hasta 2016 que obtuvo mayor reconocimiento gracias a la miniserie de la BBC War & Peace, así como sus apariciones en las cinta de Calibre y la obra Ghosts.

Como dato curioso, Jack Lowden es esposo de la famosa actriz Saoirse Ronan, con quien unió lazos matrimoniales en Edimburgo en julio de 2024. En septiembre de 2025 dieron la bienvenida a su primer hijo. La pareja ha llevado su relación con hermetismo, por lo que se desconocen mayores detalles al respecto. No obstante, se sabe que se conocieron en 2018, tras co-protagonizar la película María, Reina de Escocia.

¿En qué otras series ha salido Jack Lowden?

Actualmente, Lowden le da vida al famoso River Cartwright en la serie de Apple TV+ Slow Horses. Como productor, sus proyectos incluyen títulos como Kindred (2020), Benediction (2021) y The Outrun (2024), por mencionar algunos.

¿Cuándo se estrena la NUEVA serie de Orgullo y Prejuicio?

La nueva serie de Orgullo y Prejuicio se estrenará en streaming a finales de año, en otoño de 2026. La fecha exacta de estreno aún está por confirmarse. No obstante, tras la revelación del primer teaser, las expectativas se han elevado considerablemente. ¿Estará a la altura de Matthew Macfadyen (2005)? Por ahora, no queda más que esperar.