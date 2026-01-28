ES OFICIAL: Justin Bieber regresa a los escenarios, a esta hora y fecha podrás disfrutar de su presentación

Tras más de tres años sin dar conciertos ni hacer gira, Justin Bieber regresará a los escenarios para formar parte de los Grammys 2026, según se ha informado oficialmente. La presentación coincide con que el cantante canadiense tiene 4 nominaciones para la ceremonia de premios de este año.

Justin Bieber se presentará en los Grammys 2026, tras años de ausencia en los escenarios

En el sitio web oficial de la premiación, se anunció que Justin Bieber tendrá una presentación estelar durante los Grammy 2026 , que se realizarán este domingo 1º de febrero a las 7:00 P.M. (hora CDMX). El intérprete se apoderará del escenario en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Este mismo fin de semana sabremos si Bieber ganará en las 4 categorías en que está nominado: Álbum del Año ("SWAG"), Mejor Interpretación Pop Solista ("Daisies"), Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación de R&B ("Yukon").

Justin Bieber se une a otros artistas que se presentarán en los Grammys 2026, como Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Katseye, Pharrell Williams y The Marías. El encargado de conducir la ceremonia será Trevor Noah.

Previamente el canadiense ha ganado 2 Grammys: en 2015 obtuvo Mejor Grabación Dance por "Where Are Ü Now" y en 2021 obtuvo Mejor Interpretación Country Duo/Grupo por "10,000 hours". Suma 27 nominaciones en total dentro de esta ceremonia, la primera fue en 2010.

Desde cuándo Justin Bieber no ha tenido presentaciones

Fue en septiembre de 2022 que Justin Bieber anunció la cancelación de su gira "Justice World Tour", que hacía en promoción de su álbum de estudio homónimo; había pasado poco tiempo de que se dio a conocer su diagnóstico de síndrome de Ramsay Hunt.

Desde entonces, el cantante ha tenido breves apariciones en eventos y a principios de 2024 tuvo una presentación pequeña en History, el establecimiento que Drake fundó en Toronto. Luego de la cancelación de su última gira, los Grammys 2026 serán el escenario más grande en que se ha presentado en años recientes.

