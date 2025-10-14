Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY martes 14 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?: Cartelera completa y precios de boletos confirmados

Este martes 14 las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025 nos traerán un día más lleno baile y diversión donde podremos escuchar de la música de Carín León y Enjambre, en lo que se espera una noche única.

Tapatíos y turistas podrán vivir dos de los conciertos más esperados de esta edición de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, pues se trata de uno de los artistas de regional más seguidos y una de las bandas de rock favoritas de México.

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para el concierto de Carín León y Enjambre a través de las taquillas del lugar o podrán anticiparse en el mismo sitio web de la festividad, pues estos accesos son limitados y podrían acabarse en poco tiempo.

Las entradas para estos eventos tienen un costo diferente el cuál depende del artista y el recinto.

El concierto de Carín Léon en las Fiestas de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tienen costos que van desde los $2,133 en general hasta los $15,800 en VIP.

Por otro lado, los boletos para la presentación de Enjambre en el Auditorio Benito Juárez tendrá precios que irán desde los $106 en cualquier sección, lo que los convirtió en una de las bandas más accesibles y cercanas a sus fans.

¿Cuál es la cartelera completa de las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025?

Palenque:



Alfredo Olivas

Grupo Firme

Julión Álvarez

Alejandro Fernández

Carín León

Banda MS

Christian Nodal

Edith Márquez

Gabito Ballesteros

Luis R. Conriquez

Auditorio Benito Juárez:



Sebastián Yatra

Banda el Recodo

Zoé

Camila

Caifanes

Enjambre

Los Ángeles Azules

DLD y Kinky

Ha-Ash

Belinda

Morat

Piso 21

Carlos Vives

Intocable

Bad Gyal

El acceso a Los demás días tendrá un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita.