ÚLTIMA HORA: Revelan primer póster de John Rambo, la precuela que será protagonizada por Noah Centineo

Tras varias semanas de rumores se ha informado que la producción de la película John Rambo por fin inició, la cuál será protagonizada por el actor Noah Centineo en una obra que nos dará una nueva mirada de lo que es la vida de esta leyenda mítica de los 80’s y que se ha colado en el colectivo de “los hombres de acción” de Hollywood.

A través de las redes sociales de la franquicia que le dio la vuelta al mundo con su intensa historia, persecuciones, guerra y explosiones se pudo ver un primer vistazo del poster de esta nueva etapa de la historia, la cuál promete traer lo mejor del cine de antes a la actualidad.

¿De qué tratará la nueva película de Rambo?

Fue en el ya lejano año de 1982 cuando la primera cinta de Rambo se estrenó, misma que fue estrenada por Sylvester Stallone, misma que estuvo inspirada en la novela “First Blood”, donde se contaba la historia de un veterano de la Guerra de Vietnam John James Rambo, un experto en la supervivencia.

Se ha confirmado que esta nueva película será una precuela enfocada en los años de juventud de Rambo, donde podremos ver lo que fue su formación militar y demás vivencias en la Guerra de Vietnam, antes de llegar a ser uno de los personajes más rudos del cine de acción.

De acuerdo con insiders, se espera que esta cinta explore los orígenes de John de una manera más cruda, pues se dice que mostrarán la transición del personaje de ser optimista a convertirse en una persona ruda debido a la pérdida de sus amigos y demás episodios vividos en la selva.

¿Cuál es el reparto de John Rambo?

Esta precuela dirigida por Jalmari Helander quien es popular por su trabajo de acción intenso y contará con el guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvan aún no ha revelado a un cast completo.

De momento solo queda esperar unos cuantos días ya que esta semana por fin ha iniciado su producción en Tailandia de acuerdo con los primeros reportes.

