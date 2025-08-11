Noah Centineo protagonizará la precuela de Rambo sobre los orígenes del icónico héroe de acción

¡Ya tenemos al joven Rambo! Según informó el medio Deadline, Millennium Media ha fichado a Noah Centineo para protagonizar John Rambo en la esperada precuela que explorará los orígenes del legendario personaje creado por David Morrell.

Noah Centineo se convierte en el joven John Rambo

Hace meses se había mencionado que se iniciaría con la producción de dicha película y algunos especularon con que sería el mismo Sylvester Stallone el responsable de dar vida a su personaje con ayuda de la tecnología.

En cuanto a la dirección, esta correrá a cargo de Jalmari Helander (Sisu), con un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

Una historia de orígenes en la Guerra de Vietnam

Por ahora, los detalles de la trama se mantienen en secreto. Se sabe que la película busca contarnos la historia de la juventud de Rambo durante la Guerra de Vietnam, antes de los eventos de First Blood (1982).

En ese primer filme, Sylvester Stallone interpretó al veterano boina verde que era acosado por un cruel sheriff y termina siendo obligado a librar una guerra en solitario en las montañas.

La saga fue un total éxito y acumuló millones de fans por todo el mundo, acumulando así más de 800 millones de dólares en taquilla a lo largo de cinco películas, siendo Rambo: Last Blood (2019) es la más reciente, con una recaudación total de 92 millones.

¿Participará Sylvester Stallone en Rambo Origins?

Muchos fans se preguntan si Sylvester Stallone formará parte del proyecto, ya que él de alguna forma es parte del alma de este personaje. Una fuente cercana reportó que él se encuentra al tanto del proyecto, pero no está involucrado en la producción ni en el reparto.

El ascenso de Noah Centineo, el nuevo Rambo

Este actor se volvió popular entre el público con “A todos los chicos de los que me enamoré” y la serie “The Recruit”, Centineo es un actor que poco a poco se encuentra explorando diferentes géneros para ampliar su carrera.

En 2026 también lo veremos como Ken Masters en la adaptación live-action de “Street Fighter” junto a Jason Momoa y Andrew Koji, y recientemente en “Warfare” (A24) y “Our Hero, Balthazar” presentada en el Festival de Tribeca.

