Scary Movie 6 ADELANTA su fecha de estreno: conoce cuándo llegará a cines

¡Buenas noticias para los fans de Scary Movie! A escasas horas de publicar el primer tráiler oficial de la franquicia, Marlon Wayans - protagonista, guionista y productor de la cinta - sorprendió al anunciar que la sexta entrega de la película que mezcla terror y comedia adelanta su fecha de estreno una semana antes. A continuación, te compartimos cuándo llegará a cines Scary Movie 6.

Scary Movie 6 adelanta su estreno en cines: ¿Cuándo saldrá? Esta es la nueva fecha de lanzamiento

Originalmente, la sexta entrega de Scary Movie estaba programada para llegar a salas de cines internacionales el 12 de junio. No obstante, AHORA llegará a la gran pantalla una semana antes: el 5 de junio. En cuanto al estreno específico en México, cabe mencionar que los días de lanzamiento son los jueves, por lo que la película estará disponible en diversos complejos de cine a partir del 4 de junio.

“Tengo buenas noticias. Gracias al gran recibimiento y la emoción alrededor del mundo, estamos lanzando la película una semana antes”, señaló Marlon Wayans a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Mira el primer tráiler oficial de Scary Movie 6

Tras meses de espera - y luego de una inesperada filtración en línea - Scary Movie 6 lanzó su primer tráiler oficial este lunes, 2 de marzo. El audiovisual - que dura poco más de dos minutos - arranca con la mítica escena del metro de Scream 6, en la que se muestra a pasajeros disfrazados de diversos personajes del cine de terror. Posteriormente, Shorty Meeks (Marlon Wayans) y compañía aparecen en pantalla para presentar al ya icónico “Wazzup!”.

El tráiler cuenta con referencias a producciones como Wednesday, las nuevas películas de Halloween, Megan, Sinners, Smile, Get Out, Weapons, La sustancia y Terrifying, por mencionar algunas. A continuación, el primer avance oficial:

¿Quiénes aparecen en Scary Movie 6? Elenco completo

La pandilla original está de vuelta en Scary Movie 6. Entre los personajes que aparecen en el tráiler se encuentran el ya famoso Shorty Meeks (Marlon Wayans), así como Ray Wilkins (Shawn Wayans), Buffy (Shannon Elizabeth) y Doofy Gilmore (Dave Sheridan), Brenda Meeks (Regina Hall) y, por supuesto, Cindy Campbell (Ana Faris). Cabe mencionar que los hermanos Wayans regresan como guionistas y productores, al igual que Anna Faris y Regina Hall, mientras que la dirección corre a cargo de Mike Tiddes.