VIDEO| Ya puedes ver el tráiler OFICIAL de Scary Movie 6, estas son las referencias

Luego de que se filtrara el tráiler el pasado viernes 27 de febrero, Paramount Pictures finalmente decidió revelar el tráiler completo de Scary Movie 6 para que lo veas a todo color como se debe. El regreso de la franquicia ya emociona a más de uno, pues deja en claro que la comedia negra y cruda puede volver y aún puede vivir en tiempos de “la cultura de la cancelación”. La película se estrenará el próximo 12 de junio.

Mira aquí el tráiler oficial de Scary Movie 6

El tráiler deja claro que el humor negro no ha muerto. Desde la primera escena que se nos muestra en el tráiler, queda claro que, a pesar del tiempo y los cambios culturales, aún se puede hacer y disfrutar de este tipo de comedia. Es por eso que el momento en el que Shorty Meeks (Marlon Wayans) y compañía aparecen para decir que están de vuelta resuena y se vuelve tan relevante para el tráiler y los fans.

Todo lo que revela el primer tráiler

En el avance no solo te emocionas con el regreso del emblemático Shorty Meeks, sino que también podemos disfrutar de la presencia de otros icónicos personajes de la franquicia como Ray Wilkins (Shawn Wayans), Buffy (Shannon Elizabeth) y Doofy Gilmore (Dave Sheridan), Regina Hall (Brenda Meek) y, por supuesto, Cindy Campbell (Ana Faris), quien ahora tiene una hija. Lo mejor de todo es que la cinta está dirigida por Mike Tiddes, mientras que los hermanos Wayans regresan como guionistas y productores, al igual que Anna Faris y Regina Hall, por lo que las expectativas de los fans están realmente altas.

Todas las referencias en Scary Movie 6

No hace falta que señalemos que la franquicia ha parodiado a un sinfín de películas del cine de terror en cada una de sus cintas. Esta obviamente no es la excepción y podremos disfrutar de las mejores parodias:



La Hora de la Desaparición

M3GAN

Sinners

La sustancia

Get Out

Ma

Terrifier

Longlegs

Smile

Halloween

Scream 6

Además de esto, podremos ver a personajes de otras franquicias como Eso, Chucky, Masacre en Texas, Michael Myers, los cuales destacan en la escena del tren con la que se abre el tráiler.

