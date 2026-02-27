FILTRAN el trailer de Scary Movie 6, después de su estreno exclusivo en salas de cine

¡El internet hizo de las suyas! Tras darse a conocer que el trailer de Scary Movie 6 tendría su estreno exclusivo en salas de cine, los espectadores han filtrado el avance en redes sociales y aquí te compartimos TODOS los detalles: qué personajes están de regreso, fecha de estreno y más.

FILTRAN el trailer de Scary Movie 6: esto es TODO lo que se ve

El tráiler de la sexta entrega de Scary Movie arranca con la famosa escena del metro de Scream 6. La secuencia muestra a los pasajeros disfrazados de famosos personajes del cine de terror. Posteriormente, una persona caracterizada de Megan se apodera del cuadro para dar paso a la revelación del ya icónico “Wazzup!”. En seguida, Shorty Meeks (Marlon Wayans) y compañía aparecen para decir que están de vuelta.

A lo largo de dos minutos se muestran referencias a producciones como Wednesday, las nuevas películas de Halloween, Megan, Sinners, Smile, Get Out, Weapons, La sustancia y Terrifying, por mencionar algunas.

¿Qué personajes REGRESAN para Scary Movie 6? Este es el elenco

Además del emblemático Shorty Meeks, otros personajes que regresan incluyen a Ray Wilkins (Shawn Wayans), Buffy (Shannon Elizabeth) y Doofy Gilmore (Dave Sheridan), Regina Hall (Brenda Meek) y, por supuesto, Cindy Campbell (Ana Faris), quien ahora tiene una hija. La cinta está dirigida por Mike Tiddes, mientras que los hermanos Wayans regresan como guionistas y productores, al igual que Anna Faris y Regina Hall, por lo que las expectativas de los fans están realmente altas.

Scary Movie 6: ¿Cuándo se estrena la película? Fecha de estreno en México

El tráiler termina con una sólida promesa: “Todas las líneas se cruzarán”, acompañada de la fecha de estreno de la cinta. El lanzamiento de la sexta entrega de Scary Movie está programado, a nivel internacional, para el viernes 12 de junio. No obstante, dado que en México las películas suelen estrenarse un día antes, la cinta llegará a salas de cine el jueves, 11, por lo que te recomendamos estar al pendiente del complejo cinematográfico de tu preferencia para la pre-venta y venta de tickets.

El trailer será publicado de manera oficial el 2 de marzo. A continuación, las escenas filtradas: