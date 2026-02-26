¿Scream 7 es la PEOR de toda la saga? Esta fue su calificación antes del estreno en cines

Este fin de semana se estrena "Scream 7" en México, y la expectativa solo crece para saber cuál es el nuevo rumbo que ha tomado la franquicia de terror tras el polémico despido de Melissa Barrera, la salida de Jenna Ortega, el cambio de director y el regreso de Neve Campbell como "Sidney Prescott". Sin embargo, hasta ahora las críticas no han sido favorables y hasta hay quienes califican esta cinta como la peor de la saga.

"Scream 7" sorprende con malas críticas antes de su estreno

En la plataforma Metacritic, "Scream 7" está debutando con una calificación de 38 sobre 100, con críticas mixtas; el promedio se sacó sobre 14 reseñas de críticos profesionales.

En Rotten Tomatoes, la cinta debutó con una calificación "podrida": únicamente 41%, a partir de 41 críticas.

Actualmente, así es el ranking de las películas de "Scream" con base en su calificación de la crítica especializada en Metacritic. Cabe mencionar que la calificación de la nueva cinta puede fluctuar considerablemente en los próximos días.



"Scream", con calificación de 66 (26 críticas). "Scream 2", con 62 (22 críticas). "Scream 6", con 61 (53 críticas). "Scream 5", con 60 (49 críticas). "Scream 3", con 56 (32 críticas). "Scream 4", con 52 (32 críticas). "Scream 7", con 38.

"La saga debería terminar", dice una de las peores críticas de "Scream 7"

Una de las calificaciones más bajas que se han puesto a "Scream 7" es la de The Hollywood Reporter, que le puso 10 sobre 100; este medio declaró que la franquicia está "muerta a nivel creativo" y que se ha vuelto demasiado familiar, tanto que se siente como una banda de covers. Mientras tanto, el medio Variety dice que "no da miedo" y que depende mucho de la carga emocional en el personaje de "Sidney Prescott".

En la crítica de Time Out, se señala que con esta cinta la saga está convirtiéndose en aquello que alguna vez satirizó. Mientras tanto, el medio The Wrap dice que la película no justifica su existencia.

