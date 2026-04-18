Las 5 predicciones de “Los Simpson” más sorprendentes y que todavía no se pueden explicar

Desde hace ya más de una década se ha vuelto una broma frecuente en internet referirse a las predicciones de "Los Simpson", y actualmente los memes se aplican para todo tipo de situaciones. Sin embargo, en realidad esta fama de "predecir" acontecimientos futuros surgió por una serie de aparentes coincidencias que sorprendieron al mundo. A continuación enlistamos las 5 más impresionantes.

Falta muy poco para que llegue la fecha en que cada año se celebra a la familia amarilla. Nos referimos al 19 de abril, que desde 2017 es conocido como el Día Mundial de Los Simpson; se eligió porque fue un 19 de abril, pero de 1987, que se estrenó el primer segmento animado que presentó a estos personajes, como parte del extinto programa "The Tracey Ullman Show".

5 de las predicciones de "Los Simpson" más sorprendentes

|Crédito: Disney

1. La presidencia de Donald Trump

Fue 16 años antes de que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos por primera vez, que "Los Simpson" estrenó un episodio donde se hablaba sobre él como presidente. Se trata del capítulo "Bart al futuro", donde vemos a "Lisa" convertirse en presidenta; en un famoso diálogo, habla de una crisis presupuestaria que dejó la administración anterior.

2. ¿Los Simpson predijeron el OceanGate?

Casi 17 años antes de que ocurriera la tragedia del OceanGate, el sumergible que implotó en su travesía para visitar los restos del Titanic, se emitió el capítulo "El padre de Homero". Aquí, "Homero" descubre que al parecer su padre biológico es un millonario que lo invita a viajar en submarino, pero nuestro protagonista termina en una situación de emergencia donde el sumergible se queda atorado en un arrecife y parece que se quedará sin oxígeno si no lo encuentran.

3. Entre las predicciones de "Los Simpson" más inquietantes, está la del 9/11

El episodio de "La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson" se ha convertido en uno de los más polémicos por una sola imagen: la portada de una revista tiene un número 9 en grande (referente al precio) y en el fondo se distinguen las Torres Gemelas, que parecen formar el número 11. Este capítulo de emitió en 1996, varios años antes de los atentados del 9/11.

4. El ataque a Siegfried & Roy

Siegfried & Roy eran una pareja de famosos adiestradores de grandes felinos, cuya carrera terminó en 2003 porque uno de ellos fue gravemente herido por el ataque de un tigre. Una década antes, un episodio de "Los Simpson" presentaba un incidente similar que le sucede a un dúo de adiestradores que claramente era una parodia de Siegfried & Roy.

5. El bosón de Higgs

En 2012 se hizo historia en el mundo de la física al ser descubierto el bosón de Higgs, una partícula elemental que también es llamada "la partícula de Dios". En un episodio de 1998, "El mago de la avenida Siempreviva", "Homero" intenta ser inventor y en una escena garabatea una ecuación matemática en una pizarra; se considera que la ecuación de "Homero" casi predijo la masa del bosón de Higgs, solo se excedió por un poco.

