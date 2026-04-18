Los 7 capítulos de Los Simpson con más premios para disfrutar este fin de semana de abril 2026

La historia de la televisión y el entretenimiento no sería la misma sin Los Simpson. La serie estadounidense de sátira familiar y social fue creada por Matt Groening en 1987, año en el que comenzó a narrar la historia de una familia disfuncional de clase media: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.

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Hasta la fecha, Los Simpson cuentan con más de 800 episodios dentro de 37 temporadas y una película. Dentro de esta gran cantidad de episodios existen algunos que se han llevado las palmas no solo de los fanáticos sino también de la crítica.

7 capítulos de Los Simpson premiados imperdibles de la familia disfuncional favorita de todos

El enemigo de Homero

El capítulo es el número 23 de la temporada 8 es uno de los más reconocidos por la crítica, dentro de esta trama se presenta a Frank Grimes y su desenlace.

Solo se muda dos veces

Este episodio es el número 2 y pertenece a la temporada 8. Este capítulo es recordado por la parodia al clásico James Bond y la aparición de Hank Scorpio.

¿Quién mató al señor Burns?

El afamado episodio es el número uno de la temporada 25 y se recuerda por ser uno de los primeros en presentar un misterio en dos partes.

Marge contra el monorriel

Escrito por Conan O'Brien el capítulo es el 4 de la temporada 12 y sobresale por ser escrito por Conan O'Brien ganado el título de clásico de la comedia absoluta.

La casita del horror V

Dentro del universo de Los Simpson los especiales de la casita del horror son grandes contenidos, no obstante, el episodio 6 de la temporada 6 es recordado como el mejor en especial por su parodia a "El Resplandor"

Última salida a Springfield

Este episodio es el 17 de la cuarta temporada y presenta una sátira cómica pero firme sobre los movimientos sindicales, la política y la vida de los obreros, lo que lo coloca como uno de los más aclamados por la crítica.

Cabo de miedosos

El episodio 2 de la temporada 5 llega con una brillante parodia de Cape Fear centrada en Bob Patiño, lo que lo coloca como otro clásico indiscutible.

Después de más de 30 años en transmisión Los Simpson siguen brindado una gran cantidad de momento únicos que unen a la familia ya sea por su retrato de la sociedad o sus cómicas historias, por lo que, si buscas algo que ver durante este fin de semana de abril del 2026, alguno de estos capítulos es una gran opción.