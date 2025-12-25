¿A qué hora es el ESTRENO EXACTO de “Stranger Things 5 Volumen 2" en México? Esto es lo que se espera rumbo al final:

Tras un largo mes de espera estamos cada vez más cerca del final de la quinta y última temporada de Stranger Things , una de las series que más furor han causado en los últimos años y es que por casi una década estos chicos de Hawkins han logrado mantenernos al borde del colapso y este final promete no ser la excepción.

La primera parte de la quinta temporada de Stranger Things llegó el pasado 26 de noviembre y se hizo oficial que la segunda parte de esta entrega estará disponible en streaming justamente este 25 de diciembre, el día de Navidad, por lo que o tenemos una feliz o triste fecha pues, hay una gran probabilidad de que uno de nuestros personajes favoritos muera…

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 Volumen 2 en México?

De acuerdo con el comunicado a través de redes, la segunda parte de Stranger Things llegará a streaming en punto de las 7:00 de la tarde por lo que te recomendamos no excederte con el recalentado y estar listo para este estreno que en palabras de los hermanos Duffer, promete ser una "Navidad dolorosa".

Si bien, el capítulo final de esta historia llegará hasta el 31 de diciembre, a una semana de este, los fanáticos ya han empezado a especular sobre el posible desenlace de la trama, aunque a decir verdad, cualquier cosa podría pasar…

¿Quién morirá en Stranger Things 5?

Sin caer en rumores o spoilers, debemos basarnos en lo que terminó la primera parte y en el nombre de los capítulos, mismos que se ha confirmado que serán:



Capítulo 6 - Shock Jock

Capítulo 7 - Escape from Camazotz

Capítulo 8 - The Bridge

Ahora, sabiendo que viviremos un posible “shock” y por lo visto en esta primera parte de la quinta temporada, diversos usuarios han apuntado hacia la posible muerte de Steve Harrington e incluso Dustin… Por lo que estamos a horas de descubrir este desenlace.

