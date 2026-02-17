Fue uno de los protagonistas de Big Bang Theory y ahora usa su fortuna para pagar gastos médicos de familias necesitadas

Si te preguntas qué hace hoy en día el actor que dio vida a Rajesh Koothrappali, uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la serie de The Big Bang Theory, tenemos la respuesta y prepárate para conmoverte: el actor Kunal Nayyar ahora dedica parte de su tiempo y fortuna a pagar de forma anónima gastos médicos de familias necesitadas a través de campañas en internet en sitios como GoFundMe. Y lo hace como todo un héroe: sin buscar reconocimiento público.

También te puede interesar: Confirman cuándo se estrenará el tráiler de la temporada 3 de House of the Dragon

Así como lo lees, el actor que durante 12 temporadas dio vida a Raj en la exitosa serie, confesó hace poco en una entrevista que suele entrar por las noches a plataformas de recaudación y cubrir facturas médicas de desconocidos.

De estrella de The Big Bang Theory a benefactor anónimo

Nayyar alcanzó fama mundial entre 2007 y 2019 gracias a la sitcom que se convirtió en todo un fenómeno cultural. Era una serie tan exitosa y querida por los fans que, en los últimos años de la serie, el elenco llegó a ganar alrededor de un millón de dólares por episodio. Esto le permitió al actor construir una fortuna estimada en más de 40 millones de dólares.

Lo sorprendente es que, con el tiempo, el actor comenzó a verlo como una carga y buscó una forma de ayudar con la riqueza que acumuló. De esta forma, comenzó a pagar tratamientos médicos, apoyar refugios de animales y contribuir a distintas causas sociales. Algo que llamó mucho la atención es que lleva años haciéndolo sin buscar reconocimiento, lo que demuestra el enorme corazón que posee.

¿Por qué su historia se volvió viral?

Sus buenas acciones pasaron desapercibidas; sin embargo, se abrió la conversación en torno a lo costoso que es acudir al médico y a la importancia de la solidaridad comunitaria. Esto luego de que circulara la noticia de la recaudación millonaria que tuvo que hacerse para apoyar a la familia del fallecido actor James Van Der Beek. Fue ahí cuando el nombre de Nayyar saltó como ejemplo de cómo las celebridades pueden usar su influencia y recursos para generar impacto real.