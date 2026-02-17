Confirman cuándo se estrenará el tráiler de la temporada 3 de House of the Dragon

Los fans esperan con ansias saber qué es lo que sigue para la temporada 3 de House of the Dragon y finalmente HBO tiene respuesta: el tráiler oficial se liberará este domingo justo después del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos. Todo parece indicar que la producción quiere mantener viva la emoción del universo de Game of Thrones, por lo que busca conectar de alguna forma las producciones.

¿Por qué lanzan el tráiler junto al final de El Caballero de los Siete Reinos?

La verdad es que es una buena razón la que tiene la plataforma para hacer esta estrategia. Resulta que se han puesto a estudiar a sus seguidores y a los fanáticos del universo de George R. R. Martin y descubrieron que aquellos que consumen sus series lo hacen de forma continua, por lo que lo ideal es cerrar una historia y abrir otra para mantener viva la conversación.

¿Qué podemos esperar del tráiler de la temporada 3?

Por el momento no se han revelado imágenes oficiales o algún tipo de sinopsis que indique de qué tratará la nueva temporada. Sin embargo, las teorías en internet de fans que se quedaron clavados con la segunda temporada nunca fallan y se tienen varias teorías de lo que podríamos ver en el avance:



Consecuencias directas de las batallas vistas en la temporada 2.

Nuevas alianzas y traiciones dentro de los Targaryen.

Mayor protagonismo de los dragones en combate.

Escenarios más devastados por la guerra civil.

Después de tomar de referencia las otras series existentes del universo de Game of Thrones, es de esperarse igualmente que, con el paso del tiempo, la serie se torne aún mucho más oscura y sanguinaria y, siendo sinceros, es algo que todos los fans desean con ansias.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de House of the Dragon?

Hasta el momento no se ha revelado la fecha exacta de estreno de la tercera temporada de House of the Dragon. Lo que sí es seguro es que con el tráiler inicia la campaña, lo que significa que pronto podríamos tener noticias más precisas sobre cuándo se estrena.