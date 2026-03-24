¿Qué esperar de este regreso? Así puedes ver el ESTRENO del especial del 20 Aniversario de Hannah Montana

Estamos a pocas horas de poder vivir uno de los regresos más esperados de este año, pues Hannah Montana tendrá un capítulo especial con motivo de su 20 Aniversario con el que más de uno de nosotros estará más que feliz, pues hace unos años Miley Cyrus había dejado en claro que no volvería a esa faceta de su vida.

Tras varios meses de su confirmación, este marzo de 2026 podremos ver el documental del 20 Aniversario de Hannah Montana, donde la protagonista Miley Cyrus conversará sobre lo que significó para ella el dar vida a este personaje que impulsó su carrera profesional y que dio paso a la artista que es hoy en día.

¿A qué hora se estrena el Especial del 20 Aniversario de Hannah Montana?

Este especial que traerá de vuelta a Hannah Montana, la adolescente Miley Stewart que llevaba una vida doble debido a que era una estrella pop y a la vez y que constantemente este ritmo de vida la metía en problemas debido a lo complejo de ser famosa y las exigencias de esta vida.

Aunque esta historia puede ser cercana a lo que Miley vivía en aquella época, motivo por el cuál hace más de una década esta habría tratado de desvincularse totalmente de este personaje y este mundo, aunque hoy en día, a sus 33 años y con mayor madurez ganada, la actriz y cantante lo ha aceptado como parte de su proceso en la vida del espectáculo.

¿Qué podremos ver en el especial del 20 Aniversario de Hannah Montana?

Si bien, no se trata de un capítulo nuevo, este documental se centrará en Miley, quien charlará sobre varios aspectos que vivió en esta producción, además revivirá algunos momentos clásicos del programa en sets recreados, en lo que se espera que sea un viaje a la infancia de muchos.

Además se ha confirmado que contará con material inédito, aunque no se sabe si será únicamente visual detrás de cámaras o podremos escuchar canciones de aquella época que estuvieron guardadas por años.

¿A qué hora sale el especial del 20 Aniversario de Hannah Montana y en dónde verlo?

Se ha confirmado que esta producción estará disponible únicamente a través de la plataforma streaming de Disney+ y se podrá ver en México a partir de la 01:00 am de este martes 24 de marzo, llegando así a millones de fans que esperan volver a esa etapa de la vida donde todo lo era la música y vida de Hannah Montana.