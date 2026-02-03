Jonas Brothers y Hannah Montana: el ansiado e inesperado reencuentro

En pocos días Hannah Montana cumplirá 20 años desde su estreno, pero a medida que se acerca la fecha Disney Channel genera más expectativa a los fanáticos. El último rumor arroja que los Jonas Brothers podrían unirse al especial de aniversario “Hannah Montana: One Night Only”, según adelantó Insider.

Hay una alta probabilidad de ver nuevamente a Miley Cyrus compartiendo un escenario con Nick, Joe y Kevin Jonas, y esto provocó una ola de nostalgia que se extendió en redes sociales. No para menos. La serie marcó a millones de adolescentes que crecieron viendo a Miley Stewart vivir “lo mejor de ambos mundos”, mientras los Jonas se convertían en la banda favorita de toda una generación.

¿Qué hará Disney Channel para el aniversario de Hannah Montana?

Si bien Disney no ha realizado algún anuncio oficial, fuentes coinciden en que el proyecto existe y está avanzando constantemente. Al parecer, el especial por el aniversario tendría por nombre: “Hannah Montana: One Night Only”, y sería un homenaje a los 20 años de la serie que debutó el 24 de marzo de 2006.

Según Insider, los Jonas Brothers estarían ya preparando dos canciones inéditas para el reencuentro. “Send It On” es el himno que unió a Miley, Selena, Demi y los Jonas en 2009 y “Before the Storm” es una balada interpretada por Miley y Nick cuando eran novios.

¿Miley Cyrus confirmó que estará en el aniversario de Hannah Montana?

Si bien Miley no ha confirmado nada, tampoco ha desmentido nada. Recientemente, durante una entrevista con Variety, cuando le preguntaron si había planes para el aniversario, respondió: “Por supuesto, estamos trabajando arduamente en ello”.

Y, por si fuera poco, apareció luciendo un flequillo idéntico al de Hannah Montana. Esto para los fanáticos es una fiel afirmación de que sí estará en pantalla para la celebración.

¿Miley Cyrus tendrá un concierto en el Madison Square Garden?

El portal The Legacy of Nerd aseguró que el especial podría realizarse como un concierto único en el Madison Square Garden, con entradas que estarían a la venta en el mes de marzo y que podrían darse a conocer a través de una preventa a través de Disney+.

Algunas publicaciones en redes afirman que, si la demanda es demasiado alta, Miley podría considerar una mini gira mundial interpretando los clásicos de Hannah Montana. Pero nada está confirmado.

Mientras Miley afina detalles y Disney guarda silencio estratégico, lo único seguro es que el aniversario número 20 de Hannah Montana será un evento que moverá emociones, nostalgia y probablemente récords de audiencia.



