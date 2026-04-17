Christopher Meloni se despide de Elliot Stabler tras la cancelación de La Ley y el Orden

Es el fin de una era. Tras cinco temporadas al aire, se anunció la cancelación de la Ley y el Orden: Crimen Organizado. Horas después de la noticia, Christopher Meloni, famoso por darle vida al emblemático detective “Elliot Stabler”, tomó su cuenta oficial de Instagram para despedirse de su personaje y los fans con un emotivo mensaje.

La Ley y el Orden: Christopher Meloni se despide de Elliot Stabler con emotivo mensaje

A través de un reel, el actor se mostró conmocionado por la cancelación de la serie, aunque también muy agradecido con el público que lo ha seguido a lo largo de los años.

“Me acabo de enterar que anunciaron que Organized Crime no volverá”, señaló Meloni al inicio del video “Así que quería aprovechar este momento para agradecer a los fans que no solo ayudaron a darle vida y longevidad al personaje de Elliot Stabler, sino que también lo apoyaron y le dieron la bienvenida de nuevo. Me la pasé genial interpretándolo. Fue una experiencia fantástica. Gracias, me ayudaron a tener una carrera que jamás soñé durante casi 17 años”, agregó, al borde del llanto.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Meloni se despide de su emblemático personaje. En 2011, el actor abandonó la serie, pero en 2021 retomó su papel para este spin off, el cual tuvo un total de cinco temporadas. Las primeras cuatro fueron transmitidas por NBC, mientras que la quinta pasó directamente a Peacock. Con ello, se cierra un capítulo de casi dos décadas.

¿Por qué cancelaron La Ley y el Orden: Crimen Organizado?

La cancelación del proyecto está relacionada con su transición al mundo del streaming, pues la decisión de pasar la serie de la televisión a plataformas digitales no obtuvo el resultado esperado. Aunado a ello, se reportó una inconsistencia creativa a lo largo de todo el proyecto, pues cada temporada contó con un showrunner diferente. Debido al bajo rendimiento, se dice que la NBC prefirió priorizar otros lanzamientos, lo que terminó por restarle prioridad al spin-off.

Si bien no se ha dado a conocer mayor información al respecto, usuarios de redes sociales han planteado el posible regreso de Christopher Meloni como el detective Elliot Stabler en otras series de la franquicia. No obstante, estos son solo deseos de los seguidores, pues no hay nada confirmado.

¿Dónde ver la Ley y el Orden en México?

La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y La Ley y el Orden: Crimen organizado están disponibles en diversas plataformas de streaming en México, principalmente en Disney+ y Universal+, que es un canal con costo extra en Prime Video.