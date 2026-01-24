CILLIAN MURPHY podría ser el próximo Voldemort en HARRY POTTER, esto es lo que se sabe

Ralph Fiennes , reconocido actor, director y productor de cine, mejor conocido por su participación en proyectos como La lista de Schindler, El paciente inglés y por darle vida a Lord Voldemort en la saga Harry Potter alimentó rumores sobre que Cillian Murphy podría interpretar a Voldemort en la próxima serie televisiva de Harry Potter de HBO, aquí te contamos todos los detalles de esta situación.

¿Por qué Cillian Murphy podría ser Voldemort en Harry Potter?

En una entrevista que le realizaron a Ralph Fiennes sobre quién podría interpretar al icónico villano de la próxima serie de Harry Potter de HBO a lo que él dijo que consideraba muy bueno a Cillian Murphy para el papel, que lo consideraba un gran actor para darle vida al personaje en el proyecto “Creo que ya lo han elegido, ¿no? O no, bueno, no sé” dijo el reconocido actor. Esto sin duda ha alimentado que muchos fans se entusiasmen con la idea ya que Cillian Murphy es conocido por dar vida a personajes profundos.

Algunos de los papeles más importantes en la carrera de Cillian Murphy han sido Thomas Shelby, en la serie Peaky Blinders, así como su papel como J. Robert Oppenheimer en la película Oppenheimer, misma actuación que lo hizo ganador de un Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor. Por otro lado, uno de sus memorables personajes han sido Robert Fischer en Inception y Jackson Rippner en Vuelo Nocturno.

¿Qué se sabe de la serie de Harry Potter?

Hasta el momento, parte de la información revelada sobre la serie es que los actores que darán vida a los personajes principales de la serie son: Dominic McLaughlin quién será Harry, Arabella Stanton quién será Hermione y Alastair Stout quién interpretará a Ron. Por otro lado, un dato interesante es que J. K. Rowling y David Heyman, serán productores ejecutivos de la serie, lo que permite que intervengan en toda la creación del proyecto.

Por su parte la CEO de HBO, Casey Bloys, ha hecho hincapié en que esta producción será fiel a la historia original. Por otro lado se sabe que cada temporada de la serie estará basada en un libro de la historia original, lo que definitivamente permite una guía fiel. Hasta el momento la fecha de estreno está prevista para el 2027.