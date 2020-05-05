Ralph Fiennes participará en el remake de ‘Matilda'; de ‘Voldemort’ ahora hará el mal como ‘Tronchatoro’.

El actor, Ralph Fiennes o mejor conocido por su gran personaje 'Lord Voldemort' que hizo en la saga de Harry Potter, ahora nos sorprenderá interpretando a la directora malvada 'Tronchatoro' de la película Matilda en un remake hecho por una plataforma de streaming.

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Es muy conocida la versatilidad de los personajes del actor, Ralph Fiennes, por lo que ahora nos ha sorprendido con su nuevo personaje.

Luego de su gran participación en la saga de Harry Potter, el británico le dará vida a una de las villanas más conocidas del cine, la señorita directora 'Tronchatoro', que es muy conocida por su maldad con los niños y haciéndole la vida miserable a Matilda.

Ciertos rumores han apuntado que, Matthew Warchus se encargará de dirigir el proyecto, así como lo hizo en el teatro, mientras que Dennis Kelly será la encargada de hacer el guion.

La plataforma de streaming se unió a Sony para poder estrenar este nuevo proyecto en las sales de cine de Inglaterra, mientras que los demás la podrán disfrutar por medio de esta plataforma y solo en formato digital.

Esta nueva adaptación se basa en una puesta de una musical de Broadway, en donde la directora 'Tronchatoro' fue interpretada por un actor masculino. Sin embargo, no se han dado grandes detalles, sobre si, Ralph Fiennes interpretará a 'Tronchatoro' como hombre o se convertirá en la malvada y cruel directora. Aunque para el actor británico todo es posible, ya que, a sus 57 años, ha interpretado una gran variedad de personajes.

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Mucho se ha comentado sobre el resto del elenco, tanto que se ha mencionado que Jodie Comer interpretaría a la señorita miel. Por ahorita se desconoce cuándo se inician los rodajes de esta nueva versión, ya que la Industria cinematográfica está detenida por la contingencia ocasionada por el coronavirus.

