Como Agua Para Chocolate: ¿Qué veremos en el cuarto capítulo de la segunda temporada?
¿Qué pasó en el cuarto capítulo de Como Agua Para Chocolate? Esto es lo que se espera:
Oficialmente estamos llegando a la mitad de esta segunda temporada de la serie de “Como Agua Para Chocolate", con lo que entraríamos al clímax de la historia de Tita de la Garza, quien acaba de tener uno de los momentos más polémicos junto a Pedro Muzquiz.
Como si lo que hace Pedro semana a semana no fuera suficiente, el que Tita engañara al Doctor John Brown con este luego de que se convirtiera en padre ha hecho que los fans de la serie rompan el internet, por lo que este cuarto episodio todo cambie…
¿Qué esperar del cuarto capítulo de la segunda temporada de “Como Agua Para Chocolate”?
Tras los eventos que han marcado a la vida de Tita de la Garza misma que está por casarse y a Pedro Muzquiz quien se acababa de convertir en padre, todo podría pasar en esta historia que es tan complicada así como tensa y llena de desilusión.
Aunque las emociones de Titia salen a flote en la cocina, poco a poco nos vamos acercando a un desenlace, donde todo apunta a que Tita finalmente se casará con el Doctor John Brown y que Pedro seguirá con Rosaura…
Esta adaptación del libro de de Laura Esquivel, misma que fue producida por Salma Hayek ha sido muy bien recibida por la audiencia, donde destacan la temporalidad y fidelidad de la historia, misma que semana a semana ha hecho pasar corajes a todo mundo.
¿Cuándo se estrenan los capítulos de la segunda temporada de ”Como Agua Para Chocolate”?
Es importante que recuerdes que esta serie ha sido dividida en temporadas, por lo que la segunda parte constará con los siguientes seis episodios, mismos que estará disponibles en streaming, en la plataforma de HBO Max en punto de las 12:00 am.
- Capítulo 7: domingo 15 de febrero
- Capítulo 8: domingo 22 de febrero
- Capítulo 9: domingo 1 de marzo
- Capítulo 10: domingo 8 de marzo
- Capítulo 11: domingo 15 de marzo
- Capítulo 12: domingo 22 de marzo
Hablen ahora o callen para siempre. Mañana llega un nuevo episodio de #ComoAguaParaChocolate. pic.twitter.com/GGyf7ZxYX4— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) March 7, 2026