Como Agua Para Chocolate segunda temporada: Esto es lo que se espera para el episodio 2 de la segunda temporada

Este fin de semana podremos ver el segundo capítulo de la segunda temporada de “Como Agua Para Chocolate”, la serie producida por Salma Hayek que ha estado en boca de todos por su gran adaptación al libro de Laura Esquivel de 1989, el cuál ha sido considerado como una de las grandes obras del siglo pasado.

En esta adaptación ambientada a inicios del siglo XX hemos podido ver de cerca la historia de Tita de la Garza, quien se ha visto en un gran dilema luego de que se le prohibiera casarse con el fin de que pueda cuidar de su madre “Mamá Elena”.

La historia da un gran giro cuando Tita se enamora de Pedro Muzquiz, quien para estar cerca de esta, accede a casarse con Rosaura, la hermana mayor de nuestra protagonista, dando pie a una serie de eventos complicados.

¿Qué esperar de la segunda temporada de “Como Agua Para Chocolate”?

Si la primera temporada de esta historia nos dejó un gran nudo, todo indica que en la nueva entrega esto será igual (o más caótico), pues tras la represión que vive Tita esta ha desarrollado un deterioro emocional el cuál podría llegar a su fin pronto…

Aunque Tita estaba enamorada de Pedro todo ha cambiado con el paso del tiempo, donde el papel que jugará el doctor John Brown será de gran valor para el desarrollo de la historia de nuestra protagonista que reprime todo su sentir a través de la cocina.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de la segunda temporada de ”Como Agua Para Chocolate”?

Es importante que recuerdes que esta serie ha sido dividida en temporadas, por lo que la segunda parte constará con los siguientes seis episodios, mismos que estará disponibles en streaming, en la plataforma de HBO Max en punto de las 12:00 am. del domingo 22 de febrero.

