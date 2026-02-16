Como agua para chocolate: ¿Dónde ver la temporada 2 de la serie y a qué hora estrenan los capítulos?

El regreso que todos esperaban... Como agua para chocolate volvió con su segunda temporada, la cual promete llenarte de mil emociones y no solo eso, sino que por fin podremos saber qué es lo que pasó con Tita y Pedro Múzquiz, los enamorados y protagonistas de esta historia que lleva sabores y emociones hasta lo más profundo del alma.

Calendario de estreno de los capítulos de la temporada 2 de Como agua para chocolate

El día de ayer se estrenó el primer capítulo de esta segunda temporada de Como agua para chocolate y aquí te damos toda la información que debes de saber para disfrutar de esta serie que ha cautivado hasta los corazones más duros.

En este orden se llevarán a cabo los estrenos de cada capítulo; esta temporada consta de 6 episodios, los cuales van acorde a los mismos capítulos que conforman el libro original de Laura Esquivel Valdés.

Capítulo 7: domingo 15 de febrero

Capítulo 8: domingo 22 de febrero

Capítulo 9: domingo 1 de marzo

Capítulo 10: domingo 8 de marzo

Capítulo 11: domingo 15 de marzo

Capítulo 12: domingo 22 de marzo

¿A qué hora se estrenan los capítulos de la segunda temporada de Como agua para chocolate?

Si eres una de las personas que quedó cautivado con la primera temporada y no quieres que nadie te llene de spoilers sobre lo que pasará en los siguientes capítulos debes saber que el estreno de todos los episodios de esta segunda temporada de Como agua para chocolate, serie producida por Salma Hayek son a las 12:00 a.m. de los días domingos que te mencionamos anteriormente.

¿Cómo ver la temporada 2 de la serie?

Como agua para chocolate esta disponible en la plataforma de Streaming HBO Max, donde podrás disfrutar de los nuevos episodios y también revivir la primera temporada. ¿Qué es lo que pasará entre Tita y Pedro Múzquiz? Recordemos que el último capítulo de la primera temporada culminó con la supuesta muerte de Pedro y hablamos de "supuesta", porque en los últimos segundos el personaje abrió los ojos, lo cual dejó a todos con la intriga de lo que pasará en los siguientes episodios.