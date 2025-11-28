¿Cómo, cuándo y dónde ver GRATIS Mobile Suit Gundam Seed en español?

En las últimas dos décadas se ha incrementado el interés de las generaciones más jóvenes por producciones de anime. Así es el caso de la serie Mobile Suit Gundam Seed, cuyo estreno en Japón tuvo lugar en 2002 con la modalidad de transmisión de las cadenas Tokyo Broadcasting System y Mainichi Broadcasting System.

Si bien no es posible ver la serie gratis y en español en las plataformas de streaming, ya que se ofrecen en modalidades de subscripción paga o premium, lo cierto es que Azteca 7 vuelve a sorprender con la incorporación de este éxito total del anime.

En Azteca 7 se puede ver GRATIS la serie de anime Mobile Suit Gundam Seed en español

Como parte de su objetivo de seguir incorporando producciones de anime a su programación, Azteca 7 suma a Mobile Suit Gundam Seed este viernes 28 de noviembre de 2025. Así es como muchos fans de esta serie de culto podrán seguirla desde la pantalla chica.

El horario de transmisión de Mobile Suit Gundam Seed es a las 12:30 pm (hora de la CDMX). Esta es la primera ocasión que la serie dispone de doblaje latino. Así se ha podido apreciar a través de los avances y algunos fragmentos distribuidos en la tanda de cortes comerciales.

¿De qué trata la serie de anime Mobile Suit Gundam Seed que se puede ver gratis en español en Azteca 7?

La serie se estrenó en 2002 en Japón y posee una trama original, en comparación con otras producciones de anime. La historia es única dentro de la saga Gundam. Por este motivo, no es necesario ver todo el material que le precede para entenderla.

Sin embargo, la serie es un homenaje a la original. El gancho principal se halla en la acción que ofrece la guerra entre humanos. Esto reza la sinopsis de la producción japonesa creada por el estudio Sunrise y dirigida por Mitsuo Fukuda:

En el año 70 de la era cósmica, la colonia espacial de Junius 7 ha sido destruida por un ataque nuclear, dando comienzo a la guerra entre ZAFT (Zodiac Alliance for Fredom Treaty) un ejército de habitantes de las colonias (Coordinadores: humanos mejorados genéticamente para que sean más fuertes e inteligentes en las misiones del espacio) y la alianza terrestre.

Un año después, los Naturales (humanos habitantes de la Tierra sin modificaciones genéticas), inician la creación de Mobile Suits, capaces de vencer a los Mobiles Suits de ZAFT. Pero son descubiertos.

Kira Yamato, el joven coordinador que vive en una colonia espacial de la nación neutral de ORB, se ve involucrado en la guerra entre ambos bandos, descubriendo un camino menos radical en el proceso. Así vive la invasión y destrucción de su hogar por parte de ZAFT y descubre que su mejor amigo de la infancia, Athrun, se convirtió en un soldado de dicha alianza. Así es como el protagonista de esta historia de anime, decide proteger a sus amigos y pilotear el Gundam.