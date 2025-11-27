Premios Oscar 2026: dónde ver los 7 animes que podrían competir en la categoría de “mejor película animada”

Ya se acercan las premiaciones más importantes de la industria cinematográfica y los animes no han quedado afuera de la elegibilidad de los Premios Oscar 2026. Este tipo de producciones animadas están en su pico máximo de éxito y el 2025 ha sido un año de muchos lanzamientos.

Así lo ha tenido en cuenta la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha anunciado cuáles son las películas animadas japonesas que pueden competir por los premios en la edición 2026. Conoce los títulos que tienen chances de ser elegidos.

Dónde ver los 7 animes de 2025 que podrían competir por el premio Oscar 2026 a Mejor Película Animada

Además de anunciar los criterios para que las películas de anime sean consideradas candidatas a ser nominadas, la academia reveló cuáles son las producciones elegibles para competir en la categoría Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2026.

La entidad también aclaró que estas cintas pueden ser candidatas a los premios en otras categorías. De hecho, también pueden obtener la máxima premiación, es decir, Mejor Película.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc: disponible en Crunchyroll

disponible en Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing ; disponible en Crunchyroll

; disponible en ChaO: disponible en Crunchyroll y Prime Video

disponible en The Legend of Hei 2: disponible en Crunchyroll y Netflix

disponible en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito; disponible en Crunchyroll

disponible en Scarlet: disponible en Crunchyroll y Prime Video

disponible en 100 Meters: sin disponibilidad en plataformas de streaming

Estas producciones están generando grandes expectativas en 2025, ya que destacaron por su calidad visual, narrativa y éxito en la taquilla global. Si bien algunas aún deben cumplir requisitos de exhibición para ser elegibles, su inclusión en este listado prematuro se traduce en un avance significativo para la animación japonesa (y asiática en general) en Hollywood.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 se realizará la noche del 15 de marzo de 2026. Sin embargo, la lista oficial y reducida de películas que pueden participar de la elegibilidad, se anunciará el próximo 16 de diciembre del 2025. Pero las nominaciones se anunciarán el 22 de enero del 2026.