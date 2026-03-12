OFICIAL: Comparten NUEVO tráiler de Malcolm el de en Medio y revelan el PRIMER vistazo de “el nuevo” Dewey

De manera sorpresiva, este jueves se lanzó un nuevo tráiler de la nueva temporada de Malcolm el de en Medio (Malcolm In The Middle), donde hemos visto nuevas tomas de lo que será esta divertida historia y sí, por fin tuvimos un panorama más amplio de lo que nos espera para esta entrega que llega 20 años después del final original de la serie.

Uno de los vistazos que más furor ha causado es que por fin pudimos ver en acción a Dewey, quien para esta entrega ya no será interpretado por el actor original, Erik Per Sullivan, sino por Caleb Ellsworth-Clark, quien de acuerdo con los fans de la serie, se parece más a Dewey que el original…

¿Qué se sabe sobre la nueva serie de Malcolm?

Este nuevo corto nos muestra una de las escenas más recordadas de la serie (por no decir icónica), donde Lois está realizando la rutina de afeitado de Hal, misma que está siguiendo Dewey a través de videollamada, siendo un golpe directo a la nostalgia pero bien adaptado a tiempos modernos.

|Imagen cortesía de Disney+

Algo que debemos de prestar atención de este nuevo vistazo es que Dewey únicamente aparece en modalidad a distancia, lo que podría sugerir que su participación en esta nueva parte será limitada debido al reemplazo del actor original o será que están guardando su aparición para la emotiva reunión, por lo que solamente queda esperar al estreno de esta nueva temporada que llevará por título “Life’s Still Unfair” (“De Mal en Peor”).

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Malcolm el de en Medio?

Si tú al igual que nosotros, no puedes esperar por tener un poco más por ver esta nueva temporada de una de las series que marcaron nuestra infancia, nos complace informarte que estamos a menos de un mes de su estreno en streaming, pues llegará a la plataforma de Disney+ este próximo 10 de abril, en lo que se espera que sea una de las producciones del año, pues a través del tiempo se ha ganado un lugar bastante especial en el corazón del público.

Aquí el nuevo tráiler: