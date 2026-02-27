Revelan NUEVO vistazo de Malcolm In The Middle “Life’s Still Unfair” y los fans no pueden esperar más por el estreno de esta temporada

Buenas noticias para los fans de Malcolm In The Middle, pues este viernes se ha revelado un nuevo vistazo y solo podemos decir que la nostalgia se ha apoderado de nosotros pues pareciera que fue ayer cuando esta familia llegó a nuestras pantallas y nos entregaron una historia con la que hemos reído miles de veces e incluso nos hemos identificado.

Fue en el año 2000 que Malcolm In The Middle emitió su primer episodio, el cuál nos planteaba la historia de una familia disfuncional marcada por la personalidad de cada integrante, donde cada miembro tenía una desventura que terminaba siendo aún más caótica.

¿Cuál es el nuevo vistazo de Malcolm in The Middle "Life’s Still Unfair"?

La serie que conquistó nuestros corazones tendrá su estreno mundial en unas semanas, por lo que cada novedad o adelanto nos emociona de gran manera, siendo un ejemplo la imagen revelada por el sitio de entretenimiento estadounidense Collider, el cuál nos ha mostrado a Malcolm… siendo Malcolm.

En este nuevo vistazo hemos podido ver a Malcolm mostrando un disgusto (más) y quejándose frente a su hermano Francis y Piama, haciendo honor al título de esta nueva entrega “Life’s Still Unfair” (“De Mal en Peor”), por lo que no podemos esperar por esta nueva temporada que constará de 4 episodios únicamente.

|Imagen de Collider

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Malcolm?

A través de redes sociales se ha hecho completamente oficial que esta nueva temporada llegará a la plataforma streaming de Disney+ el próximo 10 de abril, en lo que se espera que sea una historia que logre reconectar con el público y mostrar cuál ha sido el desenlace de los integrantes de la familia Wilkerson.

¿De qué trata la nueva temporada de Malcolm In The Middle?

La premisa inicial parte de un distanciamiento de 10 años, donde cada integrante de la familia ha hecho su vida, aunque se verán obligados a reencontrarse cuando Lois y Hal celebren su 40 aniversario de bodas, dando pie a nuevas aventuras que solamente esta familia puede enfrentar.

Se sabe que Malcolm ha sido padre; Francis sigue casado con Piama y tiene un trabajo estable; Reese sigue teniendo un gran talento para la cocina aunque trabaja de conserje en una escuela; Dewey vive de la música y Lois y Hal han mantenido la misma dinámica de crianza con Jamie, por lo que estamos por ver un poco más de este gran caos.