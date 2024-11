¿Por qué Malcolm fue más exitosa en México que en Estados Unidos?

¿Nadie es profeta en su tierra? Probablemente, la serie de televisión (o sitcom, como ahora les llaman) que puede presumir ser popular en más de una generación, se llama ‘Malcolm in the Middle’, mejor conocida como ‘Malcolm, el de en medio’ o simplemente ‘Malcolm'; aunque, esa mención de ‘popularidad’ no aplique para la audiencia estadounidense. Recientemente, en redes sociales se abrió el debate del ‘por qué' la serie del canadiense Linwood Boomer fue tan exitosa en México. Aquí los datos.

¿Por qué tiene tanto éxito Malcolm en México?

Si naciste después de 1981 y antes del 2006, hay de dos: eres fan de ‘Malcolm, el de en medio’ o entiendes todos los memes de la serie, lo que demuestra que la has visto y sabes de qué trata. Algunos medios señalan que su éxito versa en la música dosmilera, los personajes rebeledes y su narrador (que no era muy usual en los sitcoms de la época). Sin embargo, en redes sociales se discute un trasfondo que tiene que ver con los elementos que hacen que la clase media mexicana se identifique con la sitcom.

¿Por qué los mexicanos se identifican con Malcolm el de en medio?

‘Malcolm in the Middle’ era promocionada en Estados Unidos como ‘Los Simpson de la vida real’ y gozaba de buen horario en la televisión norteamericana, pero no fue suficiente. Si bien fue exitosa y nominada a distintos premios en aquel país, se dice que los estadounidenses no engacharon tanto con la serie como los mexicanos. Segun los internautas, la principal razón sería que la familia de ‘Malcolm, el de en medio’ tendría más similitudes con la clase media mexicana.

Por un lado, el matriarcado. Se sabe que los mexicanos entendemos del poder de ‘la chancla vengadora’ y ni qué decir del ‘te doy tres para...’ y el tres nunca llegaba. Así, Lois Wilkerson, la madre con mal genio, pero con un corazón enorme. Por otro lado, la dinámica familiar en Malcolm no es muy distinta de las familias mexicanas de la clase media: cuatro hijos, deudas, un sistema educativo cuestionable (y ni hablar de la seguridad social), faltas de oportunidades laborales, etc. En ese sentido, es ‘normal’ que en la clase media mexicana ambos padres trabajen (como en Malcolm) y usar la ropa del hermano mayor y después heredarla al hemano menor (como en Malcolm).

¿Qué otros actores participaron en Malcolm?

A propósto de la exitosa serie, te dejamos una lista de actores famosos que participaron a lo largo de las siete temporadas de ‘Malcolm, el de en medio’ y que probablemente no sabías:

1. Jennette McCurdy

2. Emma Stone

3. Betty White

4. Brenda Strong

5. Christina Ricci

6. Susan Sarandon

7. Bea Arthur

8. Hayden Panettiere

9. Jason Alexander

10. George Takei

11. Christopher Lloyd

