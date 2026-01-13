Samurai Jack: Conoce al dibujo animado que inspiró a la perla del FC Barcelona, Lamine Yamal para ser campeón de la Supercopa de España vs el Real Madrid

Hace unas horas que el FC Barcelona logró alzar el título de la Supercopa de España ante su acérrimo rival, el Real Madrid en una edición más de El Clásico más seguido por todo el mundo.

El conjunto culé se interpuso 3-2 con una actuación magistral de Raphinha y Vinicius Jr, dándonos poco más de 90 minutos de mucha intensidad, aunque otra de las figuras que siempre acapara marcas y reflectores es el mismísimo Lamine Yamal , quien como es característico, posteó en sus redes un mensaje muy peculiar de cara al partido.

¿Cuál es la caricatura que le ayudó a Lamine Yamal a ganar la Supercopa de España?

Primeramente el atacante de 18 años había cambiado su descripción de biografía y posteó:

“Samurai Jack” | Ashi | T5 • E2”, siendo bastante específico sobre lo que hoy en su vida sucede de acuerdo con el joven, pues dicho capítulo de la serie trata sobre la desesperación de Jack, quien lucha con la cacería de un lobo y presenta a Aku teniendo una sesión de terapia consigo mismo, contra lo que fue, siendo considerado como uno de los mejores capítulos de dicha animación.

Posteriormente el delantero español, se limitó a poner en su bio “Samurai Jack” y cambiar su foto de perfil por una de este, dejando un claro mensaje sobre la misión en la que se encuentra dentro del terreno de juego, misma que se vio completada al poder levantar el primer trofeo de la temporada ante el rival de toda la visa.

¿De qué trata Samurai Jack, la caricatura de la foto de perfil de Lamine Yamal?

Esta serie animada era bastante popular a principios de los dosmiles, pues su mezcla de acción, ciencia ficción y filosofía, su animación y poco diálogo entregaba historias enigmáticas tanto interpretativas.

La historia se centra en Jack, un príncipe samurái quien es entrenado desde niño para derrotar al demonio Aku, descrito como entidad maligna que domina el mundo y cuando por fin se enfrentan, el demonio manda a Jack al futuro, donde sucede un mundo distópico lleno de robots, crimen, criaturas extrañas y tiranía, lo que al parecer hoy en día inspira a Lamine Yamal.