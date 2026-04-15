Daredevil: Born Again 2, esto es lo que se vio en el capítulo 5 de la serie

Si tú al igual que nosotros has sido atrapado por la segunda temporada de Daredevil: Born Again pero no has podido verla, no te preocupes, pues te contaremos todo lo que se vio en el capítulo 5 que lleva por título "The Grand Design" y que nos ha mostrado más desarrollo de personaje de algunas de las figuras de esta entrega.

Si hay algo que se le ha reconocido bastante a Daredevil: Born Again 2 es que la trama que poco a poco ha tenido respecto a la historia de Matt, Fisk y su entorno tiene un gran desarrollo y conexión con más eventos, ofreciendo más de una perspectiva de lo que viven las calles de Nueva York y aportando un nuevo tinte a las producciones modernas de Marvel.

¿Qué pasó en el capítulo 5 de Daredevil: Born Again 2?

Este nuevo episodio nos trae el escape de Bullseye y Daredevil luego de que el primero irrumpiera en el evento de box de Kingpin donde atacó de gravedad a su esposa, Vanessa. Por otro lado, esta lucha por su vida mientras mantiene flashbacks de cómo fue que conoció a Kingpin; además del inicio de la rivalidad entre este y Matt Murdock.

También vimos cómo se forjó la relación entre Matt y Foggy, de donde pudimos ver lo mucho que significó y el cómo la relación que ahora tuvo con Bullseye ha cambiado aún cuando él lo asesinó. Entre estos flashbacks de Vanessa, logran estabilizarla solo para que pocos minutos después, esta muriera, dejándonos ver la versión más vulnerable de Kingpin.

Por otro lado, Daredevil se encuentra intentando salvar a quien le arrebató a su mejor amigo, donde la redención jugará un gran papel para ambos.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de Daredevil: Born Again 2?

Los estrenos de esta nueva temporada serán de manera semanal y a decir verdad cada vez se pone mejor pues falta menos para el gran final que unirá varias historias (guarda el dato).

